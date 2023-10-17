《經濟通通訊社１７日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，今年９月騰訊

（００７００）《王者榮耀》在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ吸金

１﹒９８億美元，繼續蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，但金額較８月的２﹒３８億美元回落。騰訊《

ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》（合併《和平精英》收入）以１﹒３９億美元的收入位列榜單第２名

。收入榜前五位另外三款遊戲分別為Ｄｒｅａｍ Ｇａｍｅｓ《Ｒｏｙａｌ Ｍａｔｃｈ》，

Ｓｃｏｐｅｌｙ《Ｍｏｎｏｐｏｌｙ ＧＯ！》和《Ｒｏｂｌｏｘ》。（ｓｌ）

