《經濟通通訊社１７日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，今年９月騰訊
（００７００）《王者榮耀》在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ吸金
１﹒９８億美元，繼續蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，但金額較８月的２﹒３８億美元回落。騰訊《
ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》（合併《和平精英》收入）以１﹒３９億美元的收入位列榜單第２名
。收入榜前五位另外三款遊戲分別為Ｄｒｅａｍ Ｇａｍｅｓ《Ｒｏｙａｌ Ｍａｔｃｈ》，
Ｓｃｏｐｅｌｙ《Ｍｏｎｏｐｏｌｙ ＧＯ！》和《Ｒｏｂｌｏｘ》。（ｓｌ）
17/10/2023 11:03
《行業數據》９月騰訊《王者榮耀》繼續蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍
《經濟通通訊社１７日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，今年９月騰訊
（００７００）《王者榮耀》在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ吸金
１﹒９８億美元，繼續蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，但金額較８月的２﹒３８億美元回落。騰訊《
ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》（合併《和平精英》收入）以１﹒３９億美元的收入位列榜單第２名
。收入榜前五位另外三款遊戲分別為Ｄｒｅａｍ Ｇａｍｅｓ《Ｒｏｙａｌ Ｍａｔｃｈ》，
Ｓｃｏｐｅｌｙ《Ｍｏｎｏｐｏｌｙ ＧＯ！》和《Ｒｏｂｌｏｘ》。（ｓｌ）
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