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AH股新聞

17/10/2023 11:03

《行業數據》９月騰訊《王者榮耀》繼續蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

　　《經濟通通訊社１７日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，今年９月騰訊
（００７００）《王者榮耀》在全球Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ吸金
１﹒９８億美元，繼續蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，但金額較８月的２﹒３８億美元回落。騰訊《
ＰＵＢＧ　Ｍｏｂｉｌｅ》（合併《和平精英》收入）以１﹒３９億美元的收入位列榜單第２名
。收入榜前五位另外三款遊戲分別為Ｄｒｅａｍ　Ｇａｍｅｓ《Ｒｏｙａｌ　Ｍａｔｃｈ》，
Ｓｃｏｐｅｌｙ《Ｍｏｎｏｐｏｌｙ　ＧＯ！》和《Ｒｏｂｌｏｘ》。（ｓｌ）

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