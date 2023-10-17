《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》引述中國官方通知和十幾名知情人士的說法，中國

公務員和國有企業員工在私人出境旅行方面面臨更嚴格限制，其海外關係也受到更嚴格的審查。

報道指，中國個人出國旅行限制一直只適用於高級政府官員和能夠接觸機密信息的國家行政

人員，但如今這些限制正逐漸下沉至公務員及國企員工。報道引述十名現任和前任員工指出，自

２０２１年起，相關限制措施範圍擴大，包括禁止出國旅行、收緊旅行頻率和境外逗留時間、繁

瑣的審批流程以及離境前的保密培訓。他們表示，這些措施與新冠疫情無關，即使在今年１月中

國重新開放邊境後，對海外旅行的審查仍然在加強。

其中兩名銀行家透露，今年初申請休假時才發現，北京和上海的建設銀行較低級別員工每年

只能因私出國一次，且最多只能出國１２天，而以前沒有這樣的限制。浙江省一名教師和一位了

解上海某區今年出台新規的人士亦透露，一些公立學校的教師在出國旅行方面也面臨新的限制。

此外，中國國家開發銀行一名員工稱，該行一家大型分行今年已禁止員工出境遊，而一家與政府

有關聯的共同基金的一名員工表示，最近在香港和新加坡的新員工也受到旅行限制。



＊當局查問公務員和國企員工與外國的關係＊



報道指出，過去兩年，國家養老基金等八家中國政府機構發布了八份公告，表明他們正在加

強對工作人員因私出境旅行的規定，但沒有詳細說明所有變化，亦無法確定有關限制是否因目的

地而有所不同。

此外，《路透》引述一份文件以及相關知情人士稱，中國當局也在仔細檢查公務員和國企員

工及其家人與其他國家的關係。從去年底開始，來自共青團、政協、地方當局和各自僱主的調查

問卷，要求回答問卷人士提供具有外國國籍或海外永久居留權的親屬的信息，以及海外援助或經

歷的詳細情況，而這是他們第一次收到這類調查問卷。（ｓｌ）

