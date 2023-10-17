《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局將於明日上午公布第三季ＧＤＰ及９月工業增加值

、投資和消費數據。據《路透》綜合６０家機構預估中值顯示，中國第三季經濟顯露企穩跡象，

但伴隨著去年同期基數的抬升，當季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增速料從第二季的６﹒３％放

緩至４﹒４％；不過環比增速將提高至１％。中國第二季環比增速一度降至０﹒８％，首季則高

達２﹒２％。而據《路透》最新季度調查結果顯示，下半年中國經濟料延續慢回暖，全年同比增

長５％，能夠完成年初確定的「５％左右」經濟增長目標；不過明年增速將放緩至４﹒５％。



＊國泰君安：９月經濟動能繼續回升，地產投資有望企穩＊



另外，約４０家機構預估中值顯示，考慮到基數影響，９月規模以上工業增加值同比增速料

小幅放緩０﹒２個百分點至４﹒３％；社會消費品零售總額增速則可能繼續回升，９月料增長

０﹒３個百分點至４﹒９％；前三季度固定資產投資同比增速料持穩在３﹒２％。

國泰君安宏觀董琦團隊在數據前瞻報告中表示，經濟持續修復，９月經濟動能繼續回升，中

國第三季ＧＤＰ料同比增長４﹒３％，兩年平均增長４﹒１％，前三個季度累計增長５％。另外

，９月ＰＭＩ顯示生產大幅回升，預計９月工業增加值同比增長４﹒３％，高基數下較上月回落

０﹒２個百分點；地產投資有望企穩，製造業、基建投資維持韌性，預計１－９月固定資產投資

累計同比增長３﹒３％。服務消費方面，暑期結束出行有所降溫，但依然好於去年同期；商品消

費方面，汽車消費略有回落，地產銷售底部企穩，政策效果尚未完全體現，預計９月消費同比增

４﹒３％。

招商證券宏觀分析師張靜靜亦認為，中國經濟自８月明顯回暖後，高頻數據顯示９月經濟保

持平穩恢復，結構上工業部門強度明顯上升，與服務業的景氣度差距有所收斂。她預計，第三季

實際ＧＤＰ同比增長３﹒９％－４％，兩年平均同比增３﹒９％，前三季度累計增長４﹒９％，

基本收斂到全年經濟目標附近。（ｓｌ）

