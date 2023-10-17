《經濟通通訊社１７日專訊》中國一籃子化債方案隨著多地公告發行特殊再融資債券而落地

後，《路透》引述消息人士指，中國地方城投平台最大的債權方－－商業銀行亦將正式入局，成

為推進化債的重要力量。



＊據指人行將設緊急貸款助地方渡難關＊



消息人士透露，金融監管部門最新發文，指引銀行對存量地方債務進行展期、降息，並發放

貸款置換今明兩年到期債券；人民銀行亦將設立「緊急貸款」，對地方政府暫難償還的的公開市

場債務或非標債務提供流動性支持；最長期限不得超過兩年，僅可用於「緊急」事項。

對於涉及到的相關存量貸款，監管部門就展期期限、調整後的還本計劃及貸款利率進行了相

對謹慎的指導，強調商業銀行應堅持「保本微利」原則。商業銀行可以對存量貸款參照隱形債務

的政策執行，包括延長貸款期限、調整還款計劃、調整貸款利率，惟調整後的貸款利率不得低於

同期限國債利率，延長後的貸款期限原則上不得超過１０年；還款上應確保調整後借款人每年都

有還本計劃，原則上每年還本比例至少要達到１０％。



＊傳監管鼓勵大行放貸置換今明兩年到期境內債＊



消息人士並透露，監管鼓勵政策性銀行和國有大行發放貸款置換今明兩年到期的境內債券；

對於境外債券，監管認為可參照境內債形式，採取借新還舊的方式化解風險。此外，一些高風險

省份地方政府，需要提供部分地方核心企業股權，用於支持化債工作的開展。

至於２０２４年前到期的相關債務風險化解工作，消息人士稱，監管明確可維持五級分類「

正常」，且不納入徵信管理；對於已出問題的債務可自主核銷，相關情況不納入考核。

中國新一輪特殊再融資地方債已於本月初正式重啟，截至１４日已有１７個省區市完成發行

或公布發行日程，總規模達７２６３億元人民幣，用以償還存量債務。

去年末，貴州遵義道橋建設集團成為首個公開對其銀行貸款進行重組的城投平台，重組後銀

行貸款期限調整為２０年，利率調整為３％－４﹒５％，前１０年僅付息不還本，後１０年分期

還本。（ｓｌ）

