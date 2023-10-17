《經濟通通訊社１７日專訊》以巴戰火持續，中國政府中東問題特使翟雋日前表示，本周將

出訪中東，與各方進一步加強協調，工作方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。中

國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上再被問到相關情況時重申，翟雋這次出訪的主要目的是

推動局勢緩和，而這是中方勸和促談努力的一部分，至於具體的細節，中方會適時的發布消息。

毛寧昨回應相關問題時指出，翟雋此次訪問旨在凝聚國際社會的共識，敦促有關方面停火止

暴，推動局勢降溫，為政治解決創造必要的條件。（ｓｌ）

