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AH股新聞

17/10/2023 16:03

【以巴衝突】翟雋本周出訪中東，中方重申目的是緩和局勢勸和促談

　　《經濟通通訊社１７日專訊》以巴戰火持續，中國政府中東問題特使翟雋日前表示，本周將
出訪中東，與各方進一步加強協調，工作方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。中
國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上再被問到相關情況時重申，翟雋這次出訪的主要目的是
推動局勢緩和，而這是中方勸和促談努力的一部分，至於具體的細節，中方會適時的發布消息。
　　毛寧昨回應相關問題時指出，翟雋此次訪問旨在凝聚國際社會的共識，敦促有關方面停火止
暴，推動局勢降溫，為政治解決創造必要的條件。（ｓｌ）

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