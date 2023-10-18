《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》內地９月社會消費品零售總額按年增長

５﹒５％，優於預期的４﹒９％，國家統計局副局長盛來運在國新辦發布會表示，四季度消費還

會延續前三季度恢復向好態勢。中國消費潛力比較大，人口規模也比較大，再加上中國正處在消

費結構升級的關鍵階段，隨著經濟持續恢復向好，中國總的消費趨勢就會是向好的。

第一，前三季度無論是商品消費還是服務消費，以及居民消費支出，都保持了持續回穩向好

態勢。前三季度，服務零售額同比增長１８﹒９％；居民人均服務性消費支出佔居民人均消費支

出的比重同比提高了２個百分點。

第二，消費政策效應持續顯現。今年穩增長擴消費，相關部門出台了一系列促進消費的政策

舉措，而且各地方加快落實，政策效應還會持續釋放。

第三，居民消費基礎鞏固。消費最終還要靠收入做支撐，就業形勢今年總體改善，前三季度

居民收入實際增長５﹒９％，保持穩定增長態勢，這為未來消費可持續恢復和增長打下了很好基

礎。

第四，去年四季度受疫情影響，消費相關指標基數偏低。比如，去年四季度社會消費品零售

總額同比下降２﹒７％，基數效應有利於消費數據改善。

