《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》９月內地工業增加值同比增４﹒５％，勝

預期，國家統計局副局長盛來運在國新辦發布會表示，對四季度工業經濟持續回升還是樂觀的。

他指出，從今年前三季度情況看，工業經濟是在持續恢復，而且是企穩回升。前三季度，規模以

上工業增加值累計增長４％，第三季增長４﹒２％，８、９兩個月份工業環比均持續增長，９月

份規模以上工業增加值當月同比增速為４﹒５％，可以看出態勢是恢復向好。

除了增速回升向好以外，相關的一系列經營指標都出現了一些積極變化，比如首先是景氣狀

況在改善，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）首次回到臨界點以上，９月份是５０﹒２％，這是個

先行指標，可以看出企業家對市場的樂觀程度。

第二個積極變化是工業品出廠價格指數（ＰＰＩ）連續三個月降幅收窄，這說明經濟主體對

工業產品的需求是在回升的。

第三個積極變化是８月份工業企業利潤當月轉正，這是很重要的一點。由於市場需求在好轉

，價格在回升，所以８月份當月的營收是正增長，當月利潤增長１７﹒２％。儘管累計利潤還是

負的，但是當月轉正，這是個積極信號。

第四個積極變化是無論產能利用率還是產銷率都是在改善的。前三季度全國工業產能利用率

是７４﹒８％，比上半年提升０﹒４個百分點，而規模以上工業企業產銷率是９６﹒８％，前三

季度比上半年提升了０﹒６個百分點。而且７、８、９三個月工業企業產銷率均超過９７％，說

明整個市場的環境和企業的經營在改善。

