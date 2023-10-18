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AH股新聞

18/10/2023 13:31

【數據解讀】統計局：對第四季工業經濟持續回升感樂觀

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》９月內地工業增加值同比增４﹒５％，勝
預期，國家統計局副局長盛來運在國新辦發布會表示，對四季度工業經濟持續回升還是樂觀的。
他指出，從今年前三季度情況看，工業經濟是在持續恢復，而且是企穩回升。前三季度，規模以
上工業增加值累計增長４％，第三季增長４﹒２％，８、９兩個月份工業環比均持續增長，９月
份規模以上工業增加值當月同比增速為４﹒５％，可以看出態勢是恢復向好。
　　除了增速回升向好以外，相關的一系列經營指標都出現了一些積極變化，比如首先是景氣狀
況在改善，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）首次回到臨界點以上，９月份是５０﹒２％，這是個
先行指標，可以看出企業家對市場的樂觀程度。
　　第二個積極變化是工業品出廠價格指數（ＰＰＩ）連續三個月降幅收窄，這說明經濟主體對
工業產品的需求是在回升的。
　　第三個積極變化是８月份工業企業利潤當月轉正，這是很重要的一點。由於市場需求在好轉
，價格在回升，所以８月份當月的營收是正增長，當月利潤增長１７﹒２％。儘管累計利潤還是
負的，但是當月轉正，這是個積極信號。
　　第四個積極變化是無論產能利用率還是產銷率都是在改善的。前三季度全國工業產能利用率
是７４﹒８％，比上半年提升０﹒４個百分點，而規模以上工業企業產銷率是９６﹒８％，前三
季度比上半年提升了０﹒６個百分點。而且７、８、９三個月工業企業產銷率均超過９７％，說
明整個市場的環境和企業的經營在改善。

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