《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院副總理何立峰在「一帶一路」國際

合作高峰論壇企業家大會致詞時表示，企業家是友好合作的使者、共建「一帶一路」的先鋒，是

推動共建「一帶一路」美好願景落地的實幹家，希望大家弘揚優秀企業家的精神，各司所長、各

盡所能，在推動共建「一帶一路」高質量發展中發揮更大的作用。

何立峰提出四點，一是要繼續當好社會責任的踐行者。高質量共建「一帶一路」重在高標準

，可持續惠民生，對企業家提出了很高的要求，要秉持開放綠色廉潔的理念，依法合規經營，確

保產品和服務質量的安全，嚴格執行環境保護的標準，維護市場秩序，把追求企業效益和承擔社

會責任，更好的結合起來。

二是要當好開放共贏的促進者。共建「一帶一路」參與的企業愈多愈好，企業家可以從中尋

找新的商機，壯大自身的實力，為推動開放合作，維護全球產業鏈、供應鏈的安全穩定，多作新

的貢獻。

三是當好務實合作的推動者。今次大會一批中外企業將簽署綠色發展、製造業、能源基礎設

施建設等領域合作協議，要及時跟進推動這些項目的對接，確保大會成果早日啟動，早見成效。

四是要當好創新發展的引領者。推動「一帶一路」高質量發展，最終要靠企業創新精神及創

造活力，要牢牢把握科技革命及產業變革的趨勢，加大研發投入，增強創新成果的轉換，努力打

造新技術、新產業、新業態、新模式，為共同發展提供有力支撐。

