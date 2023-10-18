《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》１－９月份，全國房地產開發投資

８７２６９億元人民幣，同比下降９﹒１％，商品房銷售額８９０７０億元人民幣，下降

４﹒６％，其中住宅銷售額下降３﹒２％。就房地產行業恢復似乎不及預期，國家統計局副局長

盛來運在國新辦發布會表示，關於房地產經濟和發展問題，需要強調：第一，要認識到，房地產

的調整是有利於房地產向高質量發展方向轉型。

盛來運稱，中國房地產從２００３年住房商品化改革開始，到２０２０年的將近２０年期間

，房地產持續保持高增長。從２００３年到２０２０年，房地產投資年均增長１９﹒９％，商品

房銷售面積年均增長１０﹒８％，商品房銷售金額年均增長２０﹒３％，這三個指標數據可以看

出，從２００３年到２０２０年，房地產持續保持高速增長。不過，房地產也像其他產業一樣，

不可能持續保持高增長，到了一定階段之後，出現調整是很正常的，而且這種調整有利於淘汰落

後產能，有利於結構優化，尤其是有利於房地產業高質量發展。

第二，房地產持續高質量發展，還是有很強的支撐。從中國的發展階段來說，現在還處於經

濟轉型升級和高質量發展的階段，人均ＧＤＰ剛剛超過１﹒２萬美元，城鎮化率按常住人口統計

是６５﹒２％，按照戶籍人口統計城鎮化率才４７﹒７％。所以，城鎮化無論從數量還是從質量

來看，都有較大的提升空間。這就意味著剛性需求和改善性需求較大。所以不能說房地產一調整

，大家就覺得沒底，這是不符合中國經濟發展階段變化的。

第三，從去年到今年，黨中央、國務院高度重視，出台了一系列穩定房地產的優化政策，而

政策的實施有個過程。從現在實施的初步情況來看，積極效應還是有的。當然，這個政策的發揮

還要有個過程，畢竟房地產總體上處在一個調整階段，所以後期要抓好政策的落實。

