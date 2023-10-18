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AH股新聞

18/10/2023 13:48

【數據解讀】保銀資管：四季度推出刺激措施的可能性變小

　　《經濟通通訊社１８日專訊》在一系列穩增長措施的刺激下，中國三季度ＧＤＰ好於預期。
國家統計局公布，三季度ＧＤＰ同比增長４﹒９％，遠優於預期的４﹒４％；環比增速提升至
１﹒３％。前三季度中國ＧＤＰ同比增長５﹒２％。
　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威發表評論指，三季度經濟數據改善令中國政府
四季度推出刺激措施的可能性變小，因為全年５％左右的增長目標料能實現。
　　他指出，政府和市場的關注重點將轉向明年的經濟增長前景，關鍵是政府將如何設定明年的
經濟增速目標、以及財政政策寬鬆的規模。（ｌｃ）

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