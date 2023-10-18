《經濟通通訊社１８日專訊》在一系列穩增長措施刺激下，中國三季度ＧＤＰ好於預期。國

家統計局公布，三季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒９％，遠優於預期的４﹒４％；環

比增速提升至１﹒３％。前三季度中國ＧＤＰ同比增長５﹒２％。

華泰資產首席經濟學家王軍表示，整體看，三季度經濟增長是超預期的，消費繼續反彈是最

大的亮點。投資持平略顯疲弱，出口也保持了韌性減輕了拖累，生產端的工業也處於平穩修復之

中，表現較差的還是房地產投資以及民間投資，跌幅繼續擴大，顯示投資者信心和預期還有待進

一步改善。

他認為，經濟的短期企穩降低了近期繼續出台刺激政策的可能性，而且政府也需要評估和觀

察過去幾個月推出的刺激政策的影響和效果，因此短期大概率進入到一個政策觀望期。不大可能

在最後兩個月繼續出台更多的刺激政策，而是著眼於謀劃２０２４年的政策方向。

鑑於明年穩增長的壓力依然較大，以及化解房地產、地方債務以及地方金融機構風險的迫切

需要，中國政府仍將出台更加寬鬆和更加激進的經濟刺激措施。譬如貨幣政策方面，大幅度降低

政策利率並繼續引導市場利率下行；財政政策方面顯著提高名義赤字率，突破３％的限制，發行

較大規模的特別國債，繼續增加化債規模，加速發行特殊再融資債券；房地產政策繼續放鬆等等

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