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AH股新聞

18/10/2023 14:35

《駐滬專電》上財報告：三季度上海市投資者信心指數重回樂觀區域

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心近日發布
的２０２３年第三季度上海市社會經濟指數報告顯示，今年三季度上海市投資者信心指數為
１０３﹒２５點，環比上升４﹒８點，同比持平。指數重回樂觀區域，表明投資者信心較二季度
有所增強。
　　分項指數中，上海企業家投資信心指數為１１０﹒９８點，環比上升７﹒５４點，同比上升
２﹒３４點，指數明顯回升，且處於樂觀區域。上海機構投資者信心指數為１０４﹒１７點，環
比上升２﹒９９點，同比上升２﹒５３點，處於樂觀區域。上海個人投資者信心指數為
９２﹒０２點，環比上升６﹒２５點，同比上升２﹒１３點，指數仍處於悲觀區域。
　　上海財經大學應用統計研究中心徐國祥表示，三季度上海市投資者心態回暖的主要有三個原
因，一是經濟基本面持續恢復，在穩增長、促消費等宏觀政策刺激下，市場整體需求回升，出口
增加，投資環境有所改善；二是今年６月以來的兩次減息有效降低了社會的融資成本，疊加原料
價格回落，企業的盈利空間擴大，民營經濟、製造業等領域強勁復甦；三是從資本市場來看，印
花稅減半、ＩＰＯ階段性收緊、鼓勵上市公司分紅回購等利好政策批量出爐，助力市場預期修復

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