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AH股新聞

18/10/2023 15:53

《中國要聞》內地麻辣燙品牌楊國福註冊資本由１億減至３千萬

　　《經濟通通訊社１８日專訊》天眼查信息顯示，內地麻辣燙頭部品牌上海楊國福企業管理集
團發生工商變更，股東楊國福、楊興宇、朱冬波以及上海福果果企業管理合伙企業（有限合伙）
、上海聖恩福企業管理合伙企業（有限合伙）出資額均減少，公司註冊資本由約１億人民幣減至
３０００萬人民幣，減幅約７０﹒９％。
　　資料顯示，上海楊國福企業管理集團成立於２０１５年１１月，法定代表人為楊國福，經營
範圍含家居用品銷售、建築材料銷售、餐飲管理等。（ｌｃ）

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