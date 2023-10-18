《經濟通通訊社１８日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）公布，今年６

月２９日，該行２０２２年度股東大會審議通過了關於選舉詹誠信勛爵（Ｌｏｒｄ Ｊａｍｅｓ

Ｍｅｙｅｒ Ｓａｓｓｏｏｎ）擔任該行獨立非執行董事的議案。國家金融監督管理總局現已

核准詹誠信勛爵的任職資格，詹誠信勛爵正式就任該行獨立非執行董事。（ｂｎ）

