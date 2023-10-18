《經濟通通訊社１８日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，有關中國

市場面向專業投資者公開發行規模不超過５﹒５億元（人民幣．下同）的２０２３年公開發行綠

色公司債券（第一期）的發行工作已於今日結束。

第一期綠色公司債券發行價格為每張１００元；期限為３年，未設置特殊發行條款，採取網

下面向專業投資者簿記建檔的方式發行，最終票面利率為２﹒８８％。（ｋｋ）

