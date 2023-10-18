《經濟通通訊社１８日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，有關中國
市場面向專業投資者公開發行規模不超過５﹒５億元（人民幣．下同）的２０２３年公開發行綠
色公司債券（第一期）的發行工作已於今日結束。
第一期綠色公司債券發行價格為每張１００元；期限為３年，未設置特殊發行條款，採取網
下面向專業投資者簿記建檔的方式發行，最終票面利率為２﹒８８％。（ｋｋ）
18/10/2023 17:48
《國企紅籌》深高速：完成發行５﹒５億人幣第一期綠色公司債券
《經濟通通訊社１８日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，有關中國
市場面向專業投資者公開發行規模不超過５﹒５億元（人民幣．下同）的２０２３年公開發行綠
色公司債券（第一期）的發行工作已於今日結束。
第一期綠色公司債券發行價格為每張１００元；期限為３年，未設置特殊發行條款，採取網
下面向專業投資者簿記建檔的方式發行，最終票面利率為２﹒８８％。（ｋｋ）
上一篇新聞︰18/10/2023 17:53 《行業數據》乘聯會促鼓勵低端消費，指５萬元以下車型銷量佔比小
下一篇新聞︰18/10/2023 17:45 建設銀行（００９３９）：詹誠信勛爵正式就任該行獨立非執行董事
18/10/2023 17:43 《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首
18/10/2023 17:39 《駐滬專電》上海公積金將實行首套房認房不認貸政策
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰