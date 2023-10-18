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AH股新聞

18/10/2023 17:48

《國企紅籌》深高速：完成發行５﹒５億人幣第一期綠色公司債券

　　《經濟通通訊社１８日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，有關中國
市場面向專業投資者公開發行規模不超過５﹒５億元（人民幣．下同）的２０２３年公開發行綠
色公司債券（第一期）的發行工作已於今日結束。
　　第一期綠色公司債券發行價格為每張１００元；期限為３年，未設置特殊發行條款，採取網
下面向專業投資者簿記建檔的方式發行，最終票面利率為２﹒８８％。（ｋｋ）

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