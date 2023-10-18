《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平和彭麗媛為「一帶一路」貴賓舉行歡迎宴會

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１０月１７日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席第三屆「

一帶一路」國際合作高峰論壇的國際貴賓。李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正

出席。



創新舉措醞釀出台，北交所改革跑出加速度

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北交所總經理隋強１７日在第十三屆中國．武漢金融博覽會主論壇上表示，北交所正加速推進多

項創新改革舉措落地，包括加快研究制定北交所直接ＩＰＯ相關制度規則，制定實施提升北交所

上市公司質量專項行動方案等。



部分明年新增地方債限額料提前下達

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十四屆全國人大常委會第六次會議將於１０月２０日至２４日在京舉行，審議關於提請審議授權

提前下達部分新增地方政府債務限額等議案。專家認為，這意味著提前下達部分新增地方政府債

務限額的授權有望延續，今年底明年初仍處於穩增長政策發力顯效階段。





《上海證券報》



習近平和彭麗媛為「一帶一路」貴賓舉行歡迎宴會

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１０月１７日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席第三屆「

一帶一路」國際合作高峰論壇的國際貴賓。李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正

出席。



衝刺四季度 ，多地重大項目密集開工擴投資

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時至四季度，衝刺全年經濟目標進入關鍵時期。近期，遼寧、江蘇、安徽等地重大項目密集開工

建設，成為四季度穩投資、穩增長的重要抓手。



廣東，書寫千年海上絲綢之路新奇跡

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歷經６７載春秋的廣交會，是中國外貿的「晴雨表」和「風向標」，見證著中國不斷擴大對外開

放、融入世界經濟的進程；大道同行，廣交會的規模越辦越大，彰顯著中國堅定不移擴大對外開

放、推動建設開放型世界經濟的決心。





《證券時報》



中外企業家點贊「一帶一路」合作機遇

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１０月１７日，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇現場，近３００名中外企業代表現場簽署

合作協議，為促進共建「一帶一路」，在更大範圍、更高水平、更深層次開啟國際合作高質量發

展新徵程種下新種子。



中企精耕海外市場，深層連接奏響增長樂章

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國務院新聞辦公室１０日發布的《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書

顯示，２０２２年，中國與共建國家進出口總額近２﹒９萬億美元。其中，中國民營企業對共建

國家進出口總額超過１﹒５萬億美元，占同期中國與共建國家進出口總額的５３﹒７％。



增持回購彰顯信心，產業資本傳遞積極信號

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在中央匯金對四大行增持之後，多家央企、國企也出手回購或增持，產業資本以真金白銀的實際

行動傳遞積極信號。（ｌｃ）

