  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/10/2023 08:08

《神州頭條》財經報章頭版摘要：明年新增地方債限額料提前下達

　　《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平和彭麗媛為「一帶一路」貴賓舉行歡迎宴會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１０月１７日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席第三屆「
一帶一路」國際合作高峰論壇的國際貴賓。李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正
出席。
　
創新舉措醞釀出台，北交所改革跑出加速度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
北交所總經理隋強１７日在第十三屆中國．武漢金融博覽會主論壇上表示，北交所正加速推進多
項創新改革舉措落地，包括加快研究制定北交所直接ＩＰＯ相關制度規則，制定實施提升北交所
上市公司質量專項行動方案等。
　
部分明年新增地方債限額料提前下達
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
十四屆全國人大常委會第六次會議將於１０月２０日至２４日在京舉行，審議關於提請審議授權
提前下達部分新增地方政府債務限額等議案。專家認為，這意味著提前下達部分新增地方政府債
務限額的授權有望延續，今年底明年初仍處於穩增長政策發力顯效階段。
　
　
《上海證券報》
　
習近平和彭麗媛為「一帶一路」貴賓舉行歡迎宴會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１０月１７日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席第三屆「
一帶一路」國際合作高峰論壇的國際貴賓。李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正
出席。
　
衝刺四季度　，多地重大項目密集開工擴投資
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
時至四季度，衝刺全年經濟目標進入關鍵時期。近期，遼寧、江蘇、安徽等地重大項目密集開工
建設，成為四季度穩投資、穩增長的重要抓手。
　
廣東，書寫千年海上絲綢之路新奇跡
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
歷經６７載春秋的廣交會，是中國外貿的「晴雨表」和「風向標」，見證著中國不斷擴大對外開
放、融入世界經濟的進程；大道同行，廣交會的規模越辦越大，彰顯著中國堅定不移擴大對外開
放、推動建設開放型世界經濟的決心。
　
　
《證券時報》
　
中外企業家點贊「一帶一路」合作機遇
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１０月１７日，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇現場，近３００名中外企業代表現場簽署
合作協議，為促進共建「一帶一路」，在更大範圍、更高水平、更深層次開啟國際合作高質量發
展新徵程種下新種子。
　
中企精耕海外市場，深層連接奏響增長樂章
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院新聞辦公室１０日發布的《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書
顯示，２０２２年，中國與共建國家進出口總額近２﹒９萬億美元。其中，中國民營企業對共建
國家進出口總額超過１﹒５萬億美元，占同期中國與共建國家進出口總額的５３﹒７％。
　
增持回購彰顯信心，產業資本傳遞積極信號
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在中央匯金對四大行增持之後，多家央企、國企也出手回購或增持，產業資本以真金白銀的實際
行動傳遞積極信號。（ｌｃ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

上一篇新聞︰18/10/2023 08:30  【一帶一路】習近平：共建一帶一路十年，為世界經濟成長增動力

下一篇新聞︰18/10/2023 08:08  《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽

其他AH股新聞
More

18/10/2023 08:08  《神州數據》中國主要經濟數據一覽

18/10/2023 08:08  《港滬深通》港股總市值３１﹒７萬億元，滬深７３﹒３萬億人民幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金