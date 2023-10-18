《神州經脈》中國第三季ＧＤＰ同比增４﹒９％，優於預期的增長４﹒４％，９月多項經濟

數據亦向好，顯示出中國經濟儘管復甦仍然緩慢，但有觸底跡象，不過資本市場卻有意外反應，

市場沽壓嚴重，趁勢出貨心態明顯，約５０７０隻個股中有超過４５００隻下跌，滬綜指全日

（１８日）下跌０﹒８％，報３０５８﹒７１點。深成指跌１﹒２４％，創業板指跌１﹒２％。

兩市全日成交額７６６６億元（人民幣．下同），按日回升４﹒３％，陸股通淨流出１１﹒６億

元，連續第四日淨流出。

優於預期的經濟數據刺激民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤急升逾２００點逼近

７﹒２９關口，但升勢未能持續，隨後回吐大部分漲幅，收報７﹒３０９９，較上個交易日４時

３０分收盤價升３８點子，止三連跌，為１０月１３日以來近一周新高，全日在７﹒２９０５至

７﹒３１７７之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７９５，較上個交易日升１點子，

兩連升，上個交易日報７﹒１７９６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平在「一帶一路」高峰論壇發表主旨演講，指人類是相互依存的命運共同體

，「世界好，中國才會好；中國好，世界會更好」。他並宣布中國支持高質量共建「一帶一路」

的八項行動，細節包括全面取消製造業領域外資准入限制；會同各方搭建以鐵路、公路直達運輸

為支撐的亞歐大陸物流新通道；中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立３５００億元融資

窗口，絲路基金新增資金８００億元人民幣，支持共建「一帶一路」項目。峰會期間，習近平與

俄羅斯總統普京舉行會談。習近平以「我的老朋友」形容普京，指２０１３年至今的１０年間與

普京先後４２次會晤，建立了良好的工作關係和深厚友誼，又指中俄兩國政治互信不斷深化，戰

略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝著共同確定的２０００億美元目標邁進。



２﹒ 習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕演講中宣布中方會提出全球人工智能

（ＡＩ）治理倡議後，網信辦發表《全球人工智能治理倡議》。中國外交部發言人指出，《倡議

》就各方普遍關切的人工智能發展與治理問題提出了建設性解決思路，為相關國際討論和規則制

定提供了藍本。《倡議》圍繞人工智能發展、安全、治理三方面系統闡述人工智能治理中國方案

，核心內容包括：堅持以人為本、智能向善；堅持相互尊重、平等互利，反對惡意阻撓他國人工

智能發展；主張建立人工智能風險等級測試評估體系，不斷提升人工智能技術的安全性、可靠性

、可控性、公平性等。



３﹒ 中國第三季ＧＤＰ同比增４﹒９％，優預期增４﹒４％。首三季ＧＤＰ增長５﹒２％。９

月社會消費品零售總額增５﹒５％，優於預期增４﹒９％，比上月加快０﹒９個百分點。９月工

業增加值同比增４﹒５％，勝預期增４﹒３％，增速與上月持平。受地產拖累，首三季固定資產

投資３７５０３５億元，同比增長３﹒１％，略遜預期增３﹒２％。全國９月城鎮調查失業率降

至５％，比上月下降０﹒２個百分點，連續２個月下降。國家統計局副局長盛來運表示，首三季

國民經濟持續恢復向好，但國內需求仍顯不足。他又表示，非常有信心今年能完成ＧＤＰ增５％

左右的目標，只要今年第四季ＧＤＰ同比增長４﹒４％以上就可以達標。



４﹒ 美國商務部宣布延長２０２２年１０月首次實施的ＡＩ晶片全面出口管制，並且計劃禁止

英偉達等公司設計的先進ＡＩ晶片出口至中國，擴制裁清單等，新規定將在３０天後生效。新限

制將涵蓋更多相關產品，包括英偉達專為中國市場設計的Ａ８００和Ｈ８００晶片產品。英偉達

表示，新規將影響產品開發和供應；光刻機龍頭廠商ＡＳＭＬ則稱，新規對公司影響不大。美國

半導體行業協會發聲明稱，過於廣泛的單邊控制可能會損害美國的半導體生態系統，而不會促進

國家安全。中國商務部則回應稱，中方對此強烈不滿，堅決反對，促美方應盡快取消相關管制，

強調中方將採取一切必要措施，堅決維護自身正當權益。



５﹒ 碧桂園（０２００７）支付１５００萬美元票息的寬限期已過，該筆債券一名持有人表示

，隨著寬限期已過，他尚未收到支付的票息。外電報道，碧桂園於聲明中表示，預計公司將無法

履行其所有境外債償還義務，希望找到一個全面的解決方案來解決目前的困難。



６﹒ Ａ股表現疲軟，有聲音質疑量化交易拖累市場，監管機構近月出手整頓。深交所此前發布

加強程序化交易管理有關事項的通知，強調對程序化交易實施報告管理制度，相關投資者需要提

交帳戶基本信息、帳戶資金信息、交易信息、交易軟件信息以及其他信息，新規自１０月９日起

施行。深交所今日明確，在通知施行前已經開展股票程序化交易的存量投資者，應在通知施行後

６０個交易日內進行報告。此外，在深交所開展可轉債程序化交易的投資者，以及在基金、存托

憑證市場開展程序化交易的投資者，應參照相關要求履行報告義務。



７﹒ 中國海關總署今天發布的進出口統計月報顯示，９月份中國自部分國家（地區）進口商品

類章金額表中，中國從日本進口的「魚及其他水生無脊椎動物」沒有任何記錄。而８月中國從日

本進口的這一類章商品中的金額還有１﹒４９億元。數據還顯示，前８個月，中國總計從日本進

口了２０﹒８５億元，與今天發布的前９個月累計數據完全相同，意味整個９月中國沒有從日本

進口任何水產品。



８﹒ 今年第二度訪華的蘋果ＣＥＯ庫克今早出現在立訊精密（深：００２４７５）位於浙江嘉

善的工廠，該工廠主要生產Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ。據悉，立訊精密董事長王來春陪同參觀。

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