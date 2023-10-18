《鍾之日記》１０月１８日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國第三季ＧＤＰ同比增４﹒９％，優於預期的增長４﹒４％，首三季ＧＤＰ增長５﹒２％

，只要第四季ＧＤＰ增長率在４﹒４％以上，便可達成增長５％的全年目標。另外上月多項經濟

數據亦向好，工業增加值同比增４﹒５％，勝預期增４﹒３％；社會消費品零售總額增５﹒５％

，優於預期增４﹒９％；惟受地產拖累，首三季固定資產投資同比增長３﹒１％，略遜預期增

３﹒２％。

中國經濟復甦仍然緩慢，但有觸底跡象，不過資本市場卻有不同意見。美國晶片法案升級、

內房問題發酵等因素下，Ａ股市場今日沽壓嚴重，出貨心態明顯，約５０７０隻個股中有超過

４５００隻下跌，滬綜指全日下跌０﹒８％，報３０５８﹒７１點。深成指跌１﹒２４％，創業

板指跌１﹒２％。兩市全日成交額７６６６億元人民幣，按日回升４﹒３％，陸股通淨流出

１１﹒６億元人民幣，連續第四日淨流出。



＊港股繼續逆風，科技股領跌＊



內地多項數據優於預期，另外，美國９月零售銷售數據同樣較預期為佳，顯示通脹壓力未除

。投資者觀望中東政局發展和經濟前景，美股周二（１７日）個別發展。

港股今日處於悶局，科技股領跌，恒指全日波幅僅得２０５點，恒生指數收報１７７３２，

跌４０點或跌０﹒２％，主板成交近８８９億元。技術走勢方面，恒指今日呈十字星待變形態，

現處整固階段，後市要看能否守穩１７５００，若守穩該位，將上試１８０００。



＊碧桂園預告爆債，股價仍升＊



碧桂園（０２００７）支付１５００萬美元票息的寬限期已過，該筆債券一名持有人表示，

隨著寬限期已過，他尚未收到支付的票息。外電引述碧桂園一份聲明中表示，預計公司將無法履

行其所有境外債償還義務，希望找到一個全面的解決方案來解決目前的困難，這意味著碧桂園很

快將宣布第一筆境外債違約，成為最新一家出現債務違約的龍頭房企。

不過碧桂園股價仍升１﹒４％，報０﹒７４元；至於碧桂園服務（０６０９８）價跌

２﹒４％，報６﹒９９元。

國際信貸評級機構密集式降低房企評級，反映對行業前景感到悲觀，中國恒大

（０３３３３）挫８﹒６％，融創中國（０１９１８）跌６﹒４％，世茂集團（００８１３）跌

４﹒８％，雅居樂（０３３８３）跌３﹒６％，綠城（０３９００）跌３﹒２％，新城發展

（０１０３０）走低２﹒３％，萬科企業（０２２０２）價跌０﹒５％。

旭輝集團股份有限公司披露「２０旭輝０３」第一次債券持有人會議結果，三項議案均獲通

過，債務展期成功。旭輝控股（００８８４）價跌７﹒７％。





＊美晶片出口更難，聯想急挫一成＊



美國政府公布最新晶片出口管制規定，將嚴格控制英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）降級版本晶片產

品出口至中國，將更廣泛的限制先進晶片和製造設備出口至包括伊朗、俄羅斯在內的多個國家，

亦新增制裁兩間中國晶片公司。

新規一出，市場反應激烈，受制裁的摩爾線程和壁仞紛紛發聲明抗議；英偉達表示管制可能

會影響公司及時完成產品開發的能力，還可能影響對相關產品現有客戶提供支持的能力。連美國

半導體行業協會亦批評新規定會損害美國的半導體生態系統，並敦促拜登政府應加強與盟國的協

調，確保公平競爭。

美國政府堅持圍追堵截，料中國客戶為主的英特爾、英偉達成最大輸家。生成式ＡＩ技術今

年大行其道，內地科技企業都需要通過英偉達提供的晶片搶灘ＡＩＧＣ市場，聯想集團

（００９９２）今日大跌１０﹒１％，報７﹒７３元，領跌藍籌；百度（０９８８８）跌

４﹒８％，京東集團（０９６１８）走低３％，阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）同跌

０﹒７％。

國貨替代概念下，中國晶片龍頭中芯國際（００９８１）今日升近２％，反觀同行表現麻麻

，中興（００７６３）挫逾４％，ＡＳＭＰＴ（００５２２）及華虹半導體（０１３４７）均跌

１％。





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