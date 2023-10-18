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AH股新聞

18/10/2023 08:32

【大國博弈】美國擴大晶片出口限制，禁英偉達降級版晶片輸華

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國拜登政府１７日發布最新的晶片出口限制，將涵蓋更多相
關產品。美國高級官員並表示，將更為嚴格的控制英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）專為中國市場設計的
Ａ８００和Ｈ８００晶片產品。
　　美國政府高級官員在周一晚間的新聞發布會上提到了這些規定。新規將更廣泛的限制先進晶
片和晶片製造設備出口至包括伊朗、俄羅斯在內的國家，並將兩家未具名的涉及先進晶片製造的
中國公司列入黑名單。《路透社》則指，這兩間中國晶片公司為摩爾線程（Ｍｏｏｒｅ　
Ｔｈｒｅａｄｓ）和壁仞（Ｂｉｒｅｎ）。
　
＊雷蒙多：未來可能至少每年更新一次禁令＊
　
　　美國商務部部長雷蒙多表示，新措施旨在堵塞去年１０月所發布法規中的漏洞，並且可能至
少每年更新一次。她說，美方目標是進一步限制北京獲取尖端技術加強其軍事力量，但美國政府
無意在經濟上傷害中國。
　　另外，美方新規指政府將在２５天內審查公司通知，以確定是否需要許可證才能向中國出售
相關的晶片產品。
　　綜合外媒報道，去年底美國政府推出晶片法案，為了繞開禁令，英偉達隨後針對中國市場推
出了降階版的Ａ８００和Ｈ８００晶片，但如今這兩款晶片也要受制於美方新規。
　
＊英偉達、艾司摩爾均稱影響不大＊
　
　　英偉達發言人回應指出，預計美國政府將擴大對中國的出口管制，近期不會對其財務業績產
生重大衝擊，並指公司遵守所有適用法規。
　　荷蘭晶片生產設備製造商巨頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）亦指，相關新規定僅對中國有限的晶片
廠適用，預計美國的限制措施不會對其今年業績前景產生實質性影響。（ｒｙ）

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