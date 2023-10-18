《經濟通通訊社１８日專訊》美國商務部宣布延長２０２２年１０月首次實施的ＡＩ晶片全

面出口管制，並且計劃禁止英偉達等公司設計的先進ＡＩ晶片出口至中國，擴制裁清單等，新規

定將在３０天後生效。

針對新的出口管制，當地時間１０月１７日，美國半導體行業協會在一份聲明中表示，正在

評估新規定對美國半導體行業的影響，並認為「過於廣泛的單邊控制可能會損害美國的半導體生

態系統，而不會促進國家安全」，因為這會鼓勵海外客戶轉向其他地方。聲明指，「（業界）敦

促政府加強與盟國的協調，確保所有企業都能公平競爭。」



＊商務部斥美方單邊霸凌，威脅全球產業鏈＊



中國商務部就此回應，中方留意到美方進一步加嚴對人工智能相關晶片、半導體制造設備的

對華出口限制，並將多家中國實體增列入出口管制實體清單。美方不斷泛化國家安全概念，濫用

出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此強烈不滿，堅決反對。

半導體產業高度全球化，美方不當管制嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國

際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定。美國半導體企業損失巨大，其他國家半導體企業

也受到影響。

美方應盡快取消相關管制，為包括中國企業在內的各國企業營造公平、公正、可預期的營商

環境，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身正當權益。（ｒｙ）

