《經濟通通訊社１８日專訊》國家主席習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕

式 上宣布共建「一帶一路」八項行動，表列如下：



任務 內容

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構建「一帶一路」立體互聯互通網絡 加快推進中歐班列高質量發展

參與跨裏海國際運輸走廊建設

辦好中歐班列國際合作論壇

搭建亞歐大陸物流新通道

推進「絲路海運」港航貿一體化發展

加快陸海新通道、空中絲綢之路建設

支持建設開放型世界經濟 創建「絲路電商」合作先行區

同更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定

全面取消製造業領域外資准入限制措施

深入推進跨境服務貿易和投資高水平開放

擴大數字產品等市場准入

深化國企、數字經濟、知識產權、政府採購改革

設定未來５年貨物貿易、服務貿易進出口目標

開展務實合作 統籌推進標誌性工程和「小而美」民生項目

國開行、進出口銀行各設３５００億元融資窗口

絲路基金增資８００億元

實施１０００個小型民生援助項目

促進綠色發展 深化綠色基建、能源、交通等領域合作

加大支持「一帶一路」綠色發展國際聯盟

繼續舉辦「一帶一路」綠色創新大會

建設光伏產業對話交流機制

建設綠色低碳專家網絡

落實「一帶一路」綠色投資原則

推動科技創新 舉辦首屆「一帶一路」科技交流大會

５年內將聯合實驗室數目擴大到１００家

支持各國青年科學家來華短期工作

支持民間交往 舉辦「良渚論壇」

成立絲綢之路旅遊城市聯盟

建設廉潔之路 發布《「一帶一路」廉潔建設成效與展望》

建立「一帶一路」企業廉潔合規評價體系

完善國際合作機制 加強多邊合作平台建設

繼續舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇

成立高峰論壇秘書處

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＊貨幣單位為人民幣



