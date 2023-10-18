《經濟通通訊社１８日專訊》關注國家統計局公布包括第三季ＧＤＰ等重磅經濟數據，加上

一帶一路高峰論壇今早開幕，中國國家主席習近平將在開幕式發表主旨演講。

滬深股市今早先行窄幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２２％，報３０７６﹒５８

點，深成指低開０﹒２６％，創業板指低開０﹒４５％，互聯網、旅遊、電信、醫藥等股顯著走

低。

美國拜登政府周二（１７日）發布最新的晶片出口限制，將涵蓋更多相關產品，包括英偉達

專為中國市場設計的Ａ８００和Ｈ８００晶片產品，並把限制出口範圍擴大至伊朗、俄羅斯等國

家，及將兩家涉及先進晶片製造的中國公司列入黑名單。半導體板塊炒起國貨替代概念，今早高

開。

《路透》引述消息人士指，金融監管部門最新發文，指引商業銀行按照「保本微利」原則，

對存量地方債務進行展期、降息，並發放貸款置換今明兩年到期債券，當局要求調整後的貸款利

率不得低於同期限國債利率，延長後的貸款期限原則上不得超過１０年，還款上應確保調整後借

款人每年都有還本計劃，原則上每年還本比例至少要達到１０％。報道亦指，人民銀行將設立「

緊急貸款」，對地方政府暫難償還的的公開市場債務或非標債務提供流動性支持，最長期限不得

超過兩年，僅可用於「緊急」事項。

另外，外電引述消息人士稱，基金管理公司領航（Ｖａｎｇｕａｒｄ）近日出售了一家與螞

蟻集團合資成立的企業，加快退出中國的公募基金市場。

人民銀行今日進行１０５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放３０億元。

（ｅｙ）

