《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布，中國第三季ＧＤＰ同比增４﹒９％，優於預

期的增長４﹒４％，首三季ＧＤＰ增長５﹒２％。另外上月多項經濟數據亦向好，工業增加值同

比增４﹒５％，勝預期增４﹒３％；社會消費品零售總額增５﹒５％，優於預期增４﹒９％；惟

固定資產投資同比增長３﹒１％，略遜預期增３﹒２％。

總體數據顯示中國經濟盡管復甦仍然緩慢，但見有觸底跡象，不過資本市場卻有意外反應，

Ａ股市場沽壓嚴重，趁勢出貨心態明顯，滬綜指半日下跌０﹒６１％，報３０６４﹒７６點。深

成指跌０﹒９９％，創業板指跌１﹒０８％。兩市半日成交額４８９１億元（人民幣．下同），

較上日同時段成交增加２﹒４％，陸股通淨流出１６億元。

國家統計局副局長盛來運表示，前三季度國民經濟持續恢復向好，今年四季度ＧＤＰ只要同

比增長４﹒４％以上，中國就可以完成全年ＧＤＰ增長５％左右的目標。但也要看到，外部環境

更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。



＊英偉達遭限出口中國，浪潮信息跌停＊



美國拜登政府周二（１７日）發布最新的晶片出口限制，將涵蓋更多相關產品，包括英偉達

專為中國市場設計的Ａ８００和Ｈ８００晶片產品。英偉達的中國客戶之一浪潮信息

（深：０００９７７）深受影響，現價跌停報３０﹒８８元，創今年２月以來新低；其他英偉達

概念方面，勝宏科技（深：３００４７６）跌８﹒９％，中電港（深：００１２８７）挫

６﹒８％，先進數通（深：３００５４１）跌４﹒９％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌

２﹒６％。

有部分半導體股炒起國貨替代概念，例如專注研發ＡＩ晶片的寒武紀（滬：６８８２５６）

股價漲５﹒２％，至於國內晶片龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）升０﹒６％。



＊比亞迪業績勁，股價漲半成＊



比亞迪（深：００２５９４）公布，預期第三季純利介乎約９５﹒５億至１１５﹒５億元，

升６７％至１﹒０２倍；扣除非經常性損益之純利８６億至１０５億元，升６１﹒３％至９７％

。預期首三季純利２０５億至２２５億元，升１﹒２至１﹒４倍；扣除非經常性損益之純利

１８３億至２０２億元，升約１﹒２至１﹒４倍。比亞迪現價升５％，報２４９﹒７９元。

中國國家主席習近平出席第三屆一帶一路國際合作高峰論壇開幕式並發表主旨演講，他在會

上宣布構建一帶一路立體互聯互通網絡，中方將加快推進中歐班列高質量發展，會同各方搭建以

鐵路、公路直達運輸為支撐的亞歐大陸物流新通道。預料鐵路基建板塊未來受惠，惟市場暫未消

化，鐵路概下微跌，中交建（滬：６０１８００）、中國中鐵（滬：６０１３９０）跌１﹒３％

，中國鐵建（滬：６０１１８６）跌１％，中國中車（滬：６０１７６６）軟０﹒５％。

（ｅｙ）



