《經濟通通訊社１８日專訊》中國第三季ＧＤＰ同比增４﹒９％，優於預期的增長４﹒４％

，首三季ＧＤＰ增長５﹒２％，只要第四季ＧＤＰ增長率在４﹒４％以上，便可達成增長５％的

全年目標。另外上月多項經濟數據亦向好，工業增加值同比增４﹒５％，勝預期增４﹒３％；社

會消費品零售總額增５﹒５％，優於預期增４﹒９％；惟受地產拖累，首三季固定資產投資同比

增長３﹒１％，略遜預期增３﹒２％。

數據顯示中國經濟盡管復甦仍然緩慢，但有觸底跡象，不過資本市場卻有意外反應，市場沽

壓嚴重，趁勢出貨心態明顯，約５０７０隻個股中有超過４５００隻下跌，滬綜指全日下跌

０﹒８％，報３０５８﹒７１點。深成指跌１﹒２４％，創業板指跌１﹒２％。兩市全日成交額

７６６６億元（人民幣．下同），按日回升４﹒３％，陸股通淨流出１１﹒６億元，連續第四日

淨流出。

「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上，國家主席習近平宣布共建「一帶一路」八項行動

，包括創建「絲路電商」合作先行區，統籌推進標誌性工程和「小而美」民生項目；國家開發銀

行、中國進出口銀行將各設立３５００億元人民幣融資窗口等。

習近平與訪華的俄羅斯總統普京舉行會談。習近平以「老朋友」形容普京，並指與對方建立

了良好的工作關係和深厚友誼。習近平表示，中方願同俄方一道，準確把握歷史大勢，順應世界

發展潮流，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量。



＊英偉達特供晶片恐斷鏈，浪潮信息跌停＊



美國拜登政府周二（１７日）發布最新的晶片出口限制，將涵蓋更多相關產品，包括英偉達

專為中國市場設計的Ａ８００和Ｈ８００晶片產品。英偉達的中國客戶之一浪潮信息

（深：０００９７７）深受影響，跌停報３０﹒８７元，創今年２月以來新低；其他英偉達概念

方面，中電港（深：００１２８７）挫９﹒４％，勝宏科技（深：３００４７６）跌７﹒８％，

中科創建（深：３００４９６）跌５﹒９％，中富通（深：３００５６０）跌４％。

有部分半導體股炒起國貨替代概念，例如專注研發ＡＩ晶片的寒武紀（滬：６８８２５６）

股價漲４﹒１％，至於國內晶片龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）升０﹒３％。



＊碧桂園預告違約，地產股又震＊



碧桂園（０２００７）支付１５００萬美元票息的寬限期已過，該筆債券一名持有人表示，

隨著寬限期已過，他尚未收到支付的票息。外電報道，碧桂園於聲明中表示，預計公司將無法履

行其所有境外債償還義務，希望找到一個全面的解決方案來解決目前的困難。

地產股下跌，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）跌

２﹒２％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌２﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）挫２％

，信達地產（滬：６００６５７）跌１﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒３％。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６１０﹒５８ －０﹒７９

上證綜合指數 ３０５８﹒７１ －０﹒８０ ３１０３﹒０６

上證Ａ股指數 ３２０７﹒０４ －０﹒８０

深證成份指數 ９８１６﹒６８ －１﹒２４ ４５６３﹒４４

深圳創業板指數 １９３８﹒４４ －１﹒２０

上證Ｂ股指數 ２２４﹒９９ －２﹒０５ ０﹒７７

深證Ｂ股指數 １０７０﹒４３ －０﹒５１ ０﹒３０

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