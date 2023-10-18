《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，預期第三
季純利介乎約９５﹒５億至１１５﹒５億元（人民幣．下同），升６７％至１﹒０２倍；扣除非
經常性損益之純利８６億至１０５億元，升６１﹒３％至９７％。預期首三季純利２０５億至
２２５億元，升１﹒２至１﹒４倍；扣除非經常性損益之純利１８３億至２０２億元，升約
１﹒２至１﹒４倍。
比亞迪Ａ股應聲上漲５％，報約２４９﹒７元；港股更升逾７％。（ｒｙ）
18/10/2023 10:08
《Ａ股焦點》比亞迪Ａ漲５％，今年首三季純利料升逾倍
《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，預期第三
季純利介乎約９５﹒５億至１１５﹒５億元（人民幣．下同），升６７％至１﹒０２倍；扣除非
經常性損益之純利８６億至１０５億元，升６１﹒３％至９７％。預期首三季純利２０５億至
２２５億元，升１﹒２至１﹒４倍；扣除非經常性損益之純利１８３億至２０２億元，升約
１﹒２至１﹒４倍。
比亞迪Ａ股應聲上漲５％，報約２４９﹒７元；港股更升逾７％。（ｒｙ）
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