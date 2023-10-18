《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，預期第三

季純利介乎約９５﹒５億至１１５﹒５億元（人民幣．下同），升６７％至１﹒０２倍；扣除非

經常性損益之純利８６億至１０５億元，升６１﹒３％至９７％。預期首三季純利２０５億至

２２５億元，升１﹒２至１﹒４倍；扣除非經常性損益之純利１８３億至２０２億元，升約

１﹒２至１﹒４倍。

比亞迪Ａ股應聲上漲５％，報約２４９﹒７元；港股更升逾７％。（ｒｙ）



