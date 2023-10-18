《經濟通通訊社１８日專訊》昔日新能源汽車四小龍之一的威馬汽車，如今淪落到工資欠發

、債務壓頂的地步，甚至有傳董事長沈暉已經身處紐約避債，被外界稱為「賈躍亭２﹒０」，沈

暉至今已經超過一個星期沒有更新微博。

威馬汽車在微博澄清，威馬汽車並未申請破產，目前正在進行法院受理的預重整階段，預重

整不同於破產重整，是在企業面臨困境的早期階段進行的自救行為，旨在通過重組債務引進戰略

投資人，避免破產，實現重生蛻變。威馬強調在復工復產、出口業務、融資引資等事項取得一定

進展，會尋找合適的時機對外公布，網傳威馬融資４００億屬不實信息。

威馬又強調沈暉並非跑路海外，而是近期工作重心以海外事項為主。至於有車主反映威馬

Ａｐｐ處於暫停服務，公司指已成立應急小組，在發現情況的４８小時內解決了相關問題，已恢

復正常使用。

據《騰訊新聞》報道，從威馬汽車企業微信群來看，目前在職員工只有８１７人，而在

２０２１年底時公司公布員工總數有３９５２人。報道引述威馬員工指，由今年６月開始威馬已

經停發工資和暫停繳納社保，部分員工已經向政府申請勞動仲裁，員工表示他們不關心沈暉現在

身處何方，只希望他盡快把員工薪資補齊。（ｅｙ）

