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AH股新聞

18/10/2023 09:34

【聚焦人幣】以人民幣結算石油貿易掀印俄分歧，至少７批貨未付款

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《路透》引述消息人士稱，印度政府不希望國有煉油廠以人
民幣向俄羅斯支付石油款項，導致至少７批來自俄羅斯的石油未能付款。印度的石油貿易商準備
以阿聯酋貨幣迪拉姆進行交易，但俄羅斯賣家堅持要用人民幣。圍繞付款的爭議並未導致交貨中
斷，印度煉油廠正尋求使用其他結算方式。
　　報道指，俄烏衝突爆發後，一些西方國家暫停從俄羅斯進口原油，印度煉油商借機搶購俄羅
斯打折出售的原油，使印度成為今年俄羅斯海運石油的主要進口國。但在美國和歐盟對俄石油實
施每桶６０美元的價格上限後，石油買家不得不使用替代貨幣來購買因油價上漲而導致超出制裁
措施價格上限的貨物。
　
＊以人民幣結算成本較高，印度不鼓勵支付＊
　
　　此前有報道指，在使用美元和阿聯酋迪拉姆結算大部分俄羅斯石油的同時，一些印度煉油商
亦開始使用人民幣支付俄賣家售出的石油。但有煉油業消息人士稱，用人民幣結算提高了他們的
成本－－盧比需要先兌換成港幣，再兌換至人民幣，這一過程比使用迪拉姆增加了２％至３％的
成本。
　　報道引述印度財政部兩名官員指出，新德里對使用人民幣結算感到不安，印度政府不會阻止
私企用人民幣進行貿易結算，但不鼓勵。報道又指，目前尚未清楚印度政府是否指示國有煉油廠
停止以人民幣付錢，但其反對態度是「顯而易見的」。（ｓｌ）

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