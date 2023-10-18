《經濟通通訊社１８日專訊》國家主席習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕

演講中宣布中方會提出全球人工智能（ＡＩ）治理倡議後，網信辦發表《全球人工智能治理倡議

》。

中國外交部發言人指出，《全球人工智能治理倡議》就各方普遍關切的人工智能發展與治理

問題提出了建設性解決思路，為相關國際討論和規則制定提供了藍本。中方願同各方就全球人工

智能治理開展溝通交流、務實合作，推動人工智能技術造福全人類。

發言人介紹，《倡議》圍繞人工智能發展、安全、治理三方面系統闡述人工智能治理中國方

案，核心內容包括：堅持以人為本、智能向善；堅持相互尊重、平等互利，反對惡意阻撓他國人

工智能發展；主張建立人工智能風險等級測試評估體系，不斷提升人工智能技術的安全性、可靠

性、可控性、公平性；支持在充分尊重各國政策和實踐基礎上，形成具有廣泛共識的全球人工智

能治理框架和標準規範，支持在聯合國框架下討論成立國際人工智能治理機構；加強面向發展中

國家的國際合作與援助，彌合智能鴻溝和治理差距等。



＊鼓勵共享ＡＩ知識成果，開源ＡＩ技術，反對製造發展壁壘＊



《倡議》提出，發展ＡＩ應堅持相互尊重、平等互利的原則，各國無論大小、強弱，無論社

會制度如何，都有平等發展和利用ＡＩ的權利。鼓勵全球共同推動人工智能健康發展，共享人工

智能知識成果，開源人工智能技術。

堅持倫理先行，建立並完善人工智能倫理準則、規範及問責機制，形成人工智能倫理指南，

建立科技倫理審查和監管制度，明確人工智能相關主體的責任和權力邊界。推動建立風險等級測

試評估體系，實施敏捷治理，分類分級管理，快速有效響應。研發主體不斷提高人工智能可解釋

性和可預測性，提升數據真實性和準確性，確保人工智能始終處於人類控製之下，打造可審核、

可監督、可追溯、可信賴的人工智能技術。

《倡議》並提出，反對以意識形態劃線或構建排他性集團，惡意阻撓他國人工智能發展；反

對利用技術壟斷和單邊強制措施製造發展壁壘，惡意阻斷全球人工智能供應鏈；反對利用ＡＩ技

術優勢操縱輿論、傳播虛假信息，干涉他國內政、社會制度及社會秩序，危害他國主權。

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