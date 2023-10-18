《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行旗下《金融時報》今日發表評論員文章稱，宏觀經濟

指標改善明顯，為人民幣匯率基本穩定提供堅實基礎。

中國第三季ＧＤＰ同比增長４﹒９％，超出市場預期。重點領域投資增長較快，１－９月基

礎設施、製造業投資均同比增長６﹒２％，快於３﹒１％的全部投資增速。消費增速大幅提高，

９月社會消費品零售總額同比增長５﹒５％，連續兩個月增速回升，國慶假期旅遊收入已超疫情

前水平。進出口韌性較強，出口同比降幅已連續２個月收窄。物價總體回升，９月ＣＰＩ環比連

續三個月為正，ＰＰＩ同比降幅繼續收窄０﹒５個百分點。

文章認為，匯率走勢根本上取決於經濟基本面，隨著基本面條件不斷改善，人民幣匯率「穩

」的基礎更為牢固。經濟後續回升動力較強，對人民幣匯率未來走勢形成支撐。國內經濟轉型升

級態勢延續、亮點增多，可持續發展能力不斷增強。９月高技術產業投資累計同比增長

１１﹒４％，新能源汽車、充電樁產量及清潔能源發電量保持較快增長。宏觀政策組合拳將進一

步顯效，政策合力持續鞏固經濟回暖勢頭。中長期看，中國市場和人民幣資產仍有較強吸引力，

外匯市場供求進一步平衡。（ｓｌ）

