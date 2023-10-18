《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，全國９月城鎮調查失業

率降至５％，比上月下降０﹒２個百分點，連續２個月下降。

９月份，本地戶籍勞動力調查失業率為５﹒１％；外來戶籍勞動力調查失業率為４﹒９％，

其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為４﹒７％。３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒２％，比

上月下降０﹒１個百分點。

前三季度，全國城鎮調查失業率平均值為５﹒３％。三季度末，外出務工農村勞動力總量

１８７７４萬人，同比增長２﹒８％。

