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AH股新聞

18/10/2023 10:00

【聚焦數據】全國９月城鎮調查失業率降至５％，連降兩個月

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，全國９月城鎮調查失業
率降至５％，比上月下降０﹒２個百分點，連續２個月下降。
　　９月份，本地戶籍勞動力調查失業率為５﹒１％；外來戶籍勞動力調查失業率為４﹒９％，
其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為４﹒７％。３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒２％，比
上月下降０﹒１個百分點。
　　前三季度，全國城鎮調查失業率平均值為５﹒３％。三季度末，外出務工農村勞動力總量
１８７７４萬人，同比增長２﹒８％。

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