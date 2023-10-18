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AH股新聞

18/10/2023 11:39

【聚焦數據】９月原煤原油生產放緩，發電量增７﹒７％增速加快

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局表示，９月份，規模以上工業主要能源產品生產均
保持同比增長。與８月份比，原煤、原油生產放緩，天然氣、電力生產加快。
　　９月份，發電量７４５６億千瓦時，同比增長７﹒７％，增速比８月份加快６﹒６個百分點
。今年首９月，發電量６﹒６２萬億千瓦時，增長４﹒２％。分品種看，９月份，火電增速由降
轉增，水電、核電增速加快，風電降幅收窄，太陽能發電增速回落。
　
＊原油生產平穩增長，進口較快增長＊
　
　　９月份，生產原油１６８７萬噸，同比增長０﹒３％；進口原油４５７４萬噸，同比增長
１３﹒７％。今年首９月，生產原油１﹒５７億噸，增長１﹒９％；進口４﹒２４億噸，增長
１４﹒６％。
　
＊原煤生產保持穩定，進口增速按月回落＊
　
　　９月份，生產原煤３﹒９億噸，同比增長０﹒４％，增速比８月份放緩１﹒６個百分點，日
均產量１３１０萬噸。進口煤炭４２１４萬噸，同比增長２７﹒８％，增速比８月份回落２３個
百分點。　
　　１－９月份，生產原煤３４﹒４億噸，同比增長３﹒０％。進口煤炭３﹒５億噸，同比增長
７３﹒１％。
　
＊天然氣生產增速加快，進口保持平穩＊
　
　　９月份，生產天然氣１７９億立方米，同比增長９﹒３％，增速比８月份加快３個百分點，
日均產量６﹒０億立方米。進口天然氣１０１５萬噸，同比增長０﹒４％，增速比８月份回落
２２﹒６個百分點。
　　１－９月，生產天然氣１７０４億立方米，同比增長６﹒４％。進口天然氣８７７７萬噸，
同比增長８﹒２％。（ｃｔ）

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