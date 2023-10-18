【ＦＯＣＵＳ】國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）周三（１８日）甫下調中國２０２３年增長預

測至５％（４月預測為５﹒２％），國家統計局即以「非常有信心」預告全年增長「保５」勝利

在望。眼見三季度ＧＤＰ定格４﹒９％（預期：４﹒５％），車市紅火帶動９月消費品零售總額

錄今年以來單月次高，商品住宅銷售額亦見邊際回暖……「企穩」之說不脛而走，而政策托底仍

未停止出招。



＊零售額單月次高，三大產品製造火爆＊



中國經濟韌性幾何？繼國慶黃金周國內旅遊日均創收逾９４億元後，國統局今早揭盅的數據

再顯示，９月社會消費品零售總額按年增５﹒５％（預期：４﹒９％），直逼４萬億大關，錄僅

次６月的年內單月次高；伴隨比亞迪預告第三季盈利按年至少增逾六成，理想９月新車交付量刷

新高，９月汽車銷售額上衝至４３８３億元，同錄年內單月次高。

早前９月官方製造業ＰＭＩ連續萎縮５個月後重回擴張區間，工業部門表現又如何？國統局

就指

，首三季計，太陽能電池、充電樁、新能源汽車產量分別增長６３﹒２％ 、３４﹒２％ 、

２６﹒７％；單看９月，規模以上工業增加值按年增４﹒５％（預期：４﹒３％），其中製造業

增長５％。

再看固定資產投資，受房地產開發投資下降９﹒１％錄年內新低拖累，首三季增速續放緩至

３﹒１％（預期：３﹒２％），不過高技術產業投資增１１﹒４％，扣除房地產開發投資後的民

間投資亦增９﹒１％。



＊樓市邊際回暖，取消地價上限有用意＊



至於備受關注的內房銷售，盡管寒冬未去，但就現邊際回暖。９月份商品住宅銷售額

９３９３億元，按月大幅反彈近４０％，錄三個月最高；商品住宅新開工面積、投資額亦錄三個

月最高；商品房待售面積扭轉連續三個月攀升，略降至６﹒４５萬平方米。

９月商品住宅銷售額按年縮水２０％，首９月則跌３﹒２％，要如何扭轉房價預期？自然資

源部近日發文，建議取消地價上限、取消遠郊區容積率１﹒０限制就頗耐人尋味。

就前者而言，中心城區的稀缺地塊未來或逐步取消配建保障房、搖號等限制，而改以「價高

者得」的方式，冀望通過核心地段的地價上漲甚至地王重現，改善房價下跌預期，增加一二線城

市政府賣地收入；就後者而言，意味為郊區冷門地塊興建獨棟別墅、聯排豪宅等改善型住房開綠

燈，或同樣有助創造新需求，支撐非核心城市地方政府的財政收入。



＊以貸換債＋加推專項債，護航第四季＊



此外，繼人行三季度例會明言，「要持續用力、乘勢而上，加大宏觀政策調控力度」後，最

新消息指，監管層已發文要求大型銀行協助地方政府「以貸換債」。盡管方案要求調整後的貸款

利率，不得低於同期限國債利率（一年期約２﹒１％，十年期約２﹒７％）水平，但以ＡＡ－評

級的三年期地方融資平台融資成本高達５﹒５％以上計，此番債務置換操作將有利地方政府大大

減少利息成本。

加上全國人大常委會將於周五（２０日）起開會審議提前下達明年新增地方債限額，坊間預

期或新增５０００億元專項債以谷基建，政策保底為第四季增長保駕護航，出招勢不會停止。

