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AH股新聞

18/10/2023 10:19

【一帶一路】習近平演講：歡迎各國政要出席，總結帶路十周年成果

　　《經濟通通訊社１８日專訊》第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今早開幕，中國國家主
席習近平今早出席論壇，並與包括俄羅斯總統普京在內的各國政要合照。習近平在國務院副總理
丁薛祥的介紹下上台發表主旨演講。
　　習近平首先表示，他代表中國政府和中國人民對出席「一帶一路」高峰論壇的嘉賓表示熱烈
歡迎。之後開始總結他提出「一帶一路」十年以來的成果。
　　習近平稱，他提出這一倡議的初心，是借鑒古絲綢之路，以互聯互通為主線，同各國加強政
策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，為世界經濟增長注入新動能，為全球發展
開辟新空間，為國際經濟合作打造新平台。
　　習近平稱，中國推動「一帶一路」國際合作從無到有，蓬勃發展，取得豐碩成果。「一帶一
路」合作從亞歐大陸延伸到非洲和南美洲，１５０多個國家、３０多個國際組織簽署共建「一帶
一路」合作文件，舉辦三「一帶一路」國際合作高峰論壇，成立了２０多個專業領域多邊合作平
台。習近平表示，「一帶一路」合作從「大寫意」進入「工筆畫」階段，把規劃圖轉化為實景圖
，一大批標誌性項目和惠民生的「小而美」項目落地生根，「一帶一路」合作從硬聯通擴展到軟
聯通。
　　習近平又表示，高質量共建「一帶一路」的重要指導原則包括共商共建共享、開放綠色廉潔
以及高標準惠民生可持續。（ｅｙ）

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