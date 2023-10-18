《經濟通通訊社１８日專訊》中國國家主席習近平在「一帶一路」高峰論壇上公布高質量共

建「一帶一路」的八項行動。關於推動科技創新，習近平說，中方將繼續實施「一帶一路」科技

創新行動計劃，舉辦首屆「一帶一路」科技交流大會，未來５年把同各方共建的聯合實驗室擴大

到１００家，支持各國青年科學家來華短期工作；中方將在本屆論壇上提出全球人工智能治理倡

議，願同各國加強交流和對話，共同促進全球人工智能健康有序安全發展。

在民間交往方面，習近平稱將舉辦「良渚論壇」，深化同共建「一帶一路」國家的文明對話

，另外在已經成立絲綢之路國際劇院、藝術節、博物館、美術館、圖書館聯盟的基礎上，成立絲

綢之路旅遊城市聯盟，中國還將繼續實施「絲綢之路」中國政府獎學金項目。

習近平又表示，中方將會同合作夥伴發布《「一帶一路」廉潔建設成效與展望》，推出《「

一帶一路」廉潔建設高級原則》，建立「一帶一路」企業廉潔合規評價體系，同國際組織合作開

展「一帶一路」廉潔研究和培訓。

關於完善「一帶一路」國際合作機制，習近平說，中方將與各國加強能源、稅收、金融、綠

色發展、減災、反腐敗、智庫、媒體、文化等領域的多邊合作平台建設，繼續舉辦「一帶一路」

國際合作高峰論壇，並成立高峰論壇秘書處。（ｅｙ）



