《經濟通通訊社１８日專訊》第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕，在中國國家主席

習近平致辭後，俄羅斯總統普京亦在會上發表演講。普京感謝習近平的邀請，並贊同「一帶一路

」倡議是推動全球合作努力的一部分，俄羅斯可以作為東西方和南北方之間的過境國發揮不可或

缺的作用，普京相信「一帶一路」倡議和俄羅斯的想法將有助於找到有效的解決方案。

普京又表示，俄羅斯邀請各國參與開發北方航道，計劃明年將能夠全年通航。

據《中央電視台》報道，習近平將在人民大會堂與普京展開會談。（ｅｙ）

