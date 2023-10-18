《經濟通通訊社１８日專訊》第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕，在中國國家主席
習近平致辭後，俄羅斯總統普京亦在會上發表演講。普京感謝習近平的邀請，並贊同「一帶一路
」倡議是推動全球合作努力的一部分，俄羅斯可以作為東西方和南北方之間的過境國發揮不可或
缺的作用，普京相信「一帶一路」倡議和俄羅斯的想法將有助於找到有效的解決方案。
普京又表示，俄羅斯邀請各國參與開發北方航道，計劃明年將能夠全年通航。
據《中央電視台》報道，習近平將在人民大會堂與普京展開會談。（ｅｙ）
18/10/2023 11:09
【一帶一路】普京讚揚一帶一路倡議，邀各國參與開發北方航道
《經濟通通訊社１８日專訊》第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕，在中國國家主席
習近平致辭後，俄羅斯總統普京亦在會上發表演講。普京感謝習近平的邀請，並贊同「一帶一路
」倡議是推動全球合作努力的一部分，俄羅斯可以作為東西方和南北方之間的過境國發揮不可或
缺的作用，普京相信「一帶一路」倡議和俄羅斯的想法將有助於找到有效的解決方案。
普京又表示，俄羅斯邀請各國參與開發北方航道，計劃明年將能夠全年通航。
據《中央電視台》報道，習近平將在人民大會堂與普京展開會談。（ｅｙ）
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