  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/10/2023 11:09

【一帶一路】普京讚揚一帶一路倡議，邀各國參與開發北方航道

　　《經濟通通訊社１８日專訊》第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕，在中國國家主席
習近平致辭後，俄羅斯總統普京亦在會上發表演講。普京感謝習近平的邀請，並贊同「一帶一路
」倡議是推動全球合作努力的一部分，俄羅斯可以作為東西方和南北方之間的過境國發揮不可或
缺的作用，普京相信「一帶一路」倡議和俄羅斯的想法將有助於找到有效的解決方案。
　　普京又表示，俄羅斯邀請各國參與開發北方航道，計劃明年將能夠全年通航。
　　據《中央電視台》報道，習近平將在人民大會堂與普京展開會談。（ｅｙ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金