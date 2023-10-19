《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家主席習近平１８日晚上在人民大會堂

，會見來華出席「一帶一路」國際合作高峰論壇的聯合國秘書長古特雷斯。習近平強調，當今世

界面臨許多全球性威脅和挑戰，國際社會必須團結合作，更加重視發展問題。「我提出構建人類

命運共同體，就是為了找到攜手應對各種全球性挑戰的正確路徑；提出共建『一帶一路』倡議和

全球發展倡議，就是為了匯聚積累更多正能量，促進各國的共同發展，助力聯合國２０３０年可

持續發展議程，不讓任何國家掉隊。」

習近平指出，中方願同聯合國機構一道，扎實推進高質量共建「一帶一路」，為世界的和平

與發展作出貢獻。中方支持聯合國以及古特雷斯秘書長的工作，願同聯合國機構加強合作，促進

多邊主義和世界多極化，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

古特雷斯表示，發展中國家在基礎設施和投融資方面都處於脆弱和不公平地位，國際金融體

系已不能反映當今世界政治經濟現實，極需進行改革。共建「一帶一路」倡議為幫助發展中國家

實現可持續發展提供了非常重要和有效的途徑，樹立了南南合作的典範。聯合國高度贊賞中國堅

定維護多邊主義，支持習近平主席提出的三大全球倡議，堅定致力於深化同中國的合作。

