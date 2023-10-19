《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇結

束，中共中央政治局委員、外交部長王毅在高峰論壇新聞中心舉行中外記者會，介紹高峰論壇重

要成果並答問。

王毅表示，本次高峰論壇有來自１５１個國家和４１個國際組織的代表來華參會，註冊總人

數超過１萬人。這一「萬人盛會」再次體現出共建「一帶一路」的巨大感召力和全球影響力。

王毅重點介紹了各方達成的重要共識和成果。第一，這次論壇發出的最清晰信號是團結合作

、開放共贏。當今世界雖然面臨種種危機挑戰，冷戰思維和陣營對抗沉渣泛起，但出席本次論壇

的各國朋友們態度都很明確：大家都是為了友誼而來，為了合作而來，為了發展而來。



＊加快建設「數字絲綢之路」＊



第二，這次論壇形成的最重要共識是開啟高質量共建「一帶一路」新階段。中方願同各方深

化「一帶一路」合作夥伴關系，推動共建「一帶一路」進入高質量發展的新階段，得到各方積極

呼應支持。

在互聯互通高級別論壇上，大家都支持進一步深化互聯互通，建設高質量、可持續、有韌性

的基礎設施，加強交通、能源資源、水利等領域合作，不斷提升基礎設施軟聯通水平，構建開放

型世界經濟。

在數字經濟高級別論壇上，大家都主張加快建設「數字絲綢之路」，營造開放、公平、非歧

視的數字發展環境，推進數字技術同實體經濟深度融合，促進人工智能健康有序安全發展。中國

在會上發起的全球人工智能治理倡議，引起各方高度重視。



＊中方金融機構將設立新的人民幣融資窗口＊



第三，這次論壇提出的最宏偉願景是攜手實現世界現代化。實現現代化是各國人民的共同期

待，也是應有權利。「一帶一路」打造了共同發展的合作平台，助力許多發展中國家加快了邁向

現代化的步伐。

王毅稱，習近平主席在開幕式演講中宣布，中方將進一步擴大市場准入、深化國有企業、數

字經濟、知識產權、政府採購等領域改革，同更多國家商簽自貿協定、投資保護協定。中方金融

機構將設立新的人民幣融資窗口，在科學論證基礎上，支持「一帶一路」建設項目。中方還將以

項目合作促進當地就業，實施１０００個小型民生援助項目。

第四，這次論壇堅持的最鮮明特色是行動導向高效務實。習近平宣布的支持高質量共建「一

帶一路」八項行動，包括構建「一帶一路」立體互聯互通網絡、促進綠色發展、推動科技創新等

重大舉措，也包括開展務實合作、支持民間交往、完善「一帶一路」國際合作機制等具體項目。

