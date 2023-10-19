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AH股新聞

19/10/2023 08:59

【一帶一路】王毅：「一帶一路」是開放平台，歡迎各方隨時加入

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇結
束，外交部長王毅在論壇新聞中心舉行中外記者會，介紹高峰論壇重要成果並答問。就如何看待
「一帶一路」倡議同其他各國相關倡議機制的關係，王毅表示，注意到一些國家也相繼出台了互
聯互通的國際倡議。中方的「一帶一路」是開放的平台，歡迎各方隨時加入。同時希望其他國家
的互聯互通倡議也都能秉持開放態度，不要搞封閉的小圈子。中方願同所有互聯互通倡議進行對
接，共同探討對發展中國家有益的合作。比如可以同歐盟提出的「全球門戶計劃」對接，發揮各
自優勢，形成合力，共同幫助發展中國家加快建設基礎設施。
　
＊美國「全球基礎設施夥伴關係倡議」針對中國說法是經濟問題政治化＊
　
　　王毅表示，有人聲稱美國出台的「全球基礎設施夥伴關係倡議」是針對中國的「一帶一路」
，我認為這種說法是把經濟問題政治化的又一例證，既是短視、負面的，也不會得到國際認同。
有人說彼此可以競爭，我們願從正面角度看待這一說法。但競爭不應是相互抵消，而應是相互促
進。我們不妨在國際上比一下，看看誰能為發展中國家建設更多的公路、鐵路、橋梁，誰能為低
收入國家的老百姓建設更多的學校、醫院、體育館。我們有這個自信，也有這個底氣。
　
＊加快基建是發展中國家的迫切要求＊
　
　　王毅表示，基礎設施對促進經濟增長、改善民生不可或缺，「要想富，先修路」，這句老百
姓的話十分樸素，卻充滿道理。共建「一帶一路」的主線就是互聯互通，要從「硬聯通」拓展到
「軟聯通」，進而實現「心聯通」。加快建設基礎設施是廣大發展中國家的迫切要求，反映了國
際社會的普遍願望，也使「一帶一路」受到愈來愈多國家的歡迎和贊賞。這是「一帶一路」重要
生命力所在。
　　對於共建「一帶一路」高質量發展新階段，王毅表示，這將是亞歐大陸立體連接的新階段，
也將是綠色絲綢之路和數字絲綢之路的新階段。同時，這也是中國同世界各國實現世界現代化的
新階段。

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