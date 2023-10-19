《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》澳洲貿易救濟調查機關日前就對華風塔反
傾銷日落復審公布事實披露報告，認為終止反傾銷措施將不會對澳國內產業造成實質性損害，建
議於２０２４年４月１６日到期終止該措施。對此，中國商務部表示，中方注意到，澳洲反傾銷
委員會於１０月１６日公布對華風塔反傾銷日落復審事實披露報告。中方認為，這將有利於兩國
深化清潔能源領域合作，助力應對氣候變化，實現互利共贏。
19/10/2023 16:49
《駐京專電》澳洲終止對華風塔反傾銷，商務部：有利清潔能源合作
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》澳洲貿易救濟調查機關日前就對華風塔反
傾銷日落復審公布事實披露報告，認為終止反傾銷措施將不會對澳國內產業造成實質性損害，建
議於２０２４年４月１６日到期終止該措施。對此，中國商務部表示，中方注意到，澳洲反傾銷
委員會於１０月１６日公布對華風塔反傾銷日落復審事實披露報告。中方認為，這將有利於兩國
深化清潔能源領域合作，助力應對氣候變化，實現互利共贏。
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