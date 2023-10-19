《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海今日發布的《進一步推進新型基礎設

施建設行動方案（２０２３－２０２６年）》提出，上海將率先創建國家級數據交易平台。在上

海數據交易所建設產品交易、資產憑證服務、交易合規監管等業務系統，為場內交易提供高效率

、低成本、可信賴的流通環境；建設產業數據、政府採購、國際採購等交易板塊，打造「上海交

易、全球交付」新模式。

《行動方案》還提出，要布局清潔高效的氫能源應用體系。到２０２６年累計建設加氫站

５０座以上，在臨港新片區探索建設制氫、儲氫與加氫一體化站，完善氫能輸送網絡。擴大氫燃

料電池在客車、貨車和大型乘用車領域應用，拓展燃料電池在船舶、航空領域應用等。

《行動方案》又提出，要推動５Ｇ移動通信網絡和固定通信網絡向「雙萬兆」探索演進。推

動醫院、高校、文旅、交通樞紐等公共建築重點場所清單內９５％以上和４０００幢以上商務樓

實現５Ｇ覆蓋。

此外，《行動方案》還提到，要布局「天地一體」的衛星互聯網。穩步推動實施商業星座組

網，加快落實頻軌資源授權，分階段發射規模化低軌通信衛星構建低軌星座，建設測控站、信關

站和運控中心等地面設施，促進天基網絡與地面網絡融合應用。（ｌｃ）

