《經濟通通訊社１９日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５７８﹒１７億元，賣盤超買盤，額度全日反增５８﹒１７億元，佔每日額度
１１﹒２％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９７﹒９３億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２２﹒０７億元，佔每日額度５﹒３％。
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19/10/2023 16:21
《滬港通》北向額度全日反增５８﹒２億，南向使用２２﹒１億
《經濟通通訊社１９日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５７８﹒１７億元，賣盤超買盤，額度全日反增５８﹒１７億元，佔每日額度
１１﹒２％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９７﹒９３億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２２﹒０７億元，佔每日額度５﹒３％。
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