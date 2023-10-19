《經濟通通訊社１９日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５５５﹒５２億元，賣盤超買盤，額度全日反增３５﹒５２億元，佔每日額度６﹒８％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０８﹒７７億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１１﹒２３億元，佔每日額度２﹒７％。
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19/10/2023 16:21
《深港通》北向額度全日反增３５﹒５億，南向使用１１﹒２億
《經濟通通訊社１９日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５５５﹒５２億元，賣盤超買盤，額度全日反增３５﹒５２億元，佔每日額度６﹒８％
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南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０８﹒７７億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１１﹒２３億元，佔每日額度２﹒７％。
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