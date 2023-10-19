《經濟通通訊社１９日專訊》中國中免（０１８８０）（滬：６０１８８８）公布，於今日

召開的第五屆董事會第四次會議上，根據公司《公司章程》的相關規定，審議通過選舉執行董事

王軒擔任董事會主席，其任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

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