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19/10/2023 17:28

中國中免（１８８０）：王軒擔任董事會主席

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國中免（０１８８０）（滬：６０１８８８）公布，於今日
召開的第五屆董事會第四次會議上，根據公司《公司章程》的相關規定，審議通過選舉執行董事
王軒擔任董事會主席，其任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
（ａｃ）

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