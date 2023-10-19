《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平出席第三屆「一帶一路」高峰論壇開幕式
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國家主席習近平１８日在人民大會堂出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式並宣布中
國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，強調中方願同各方深化「一帶一路」合作夥伴關係
，推動共建「一帶一路」進入高質量發展的新階段。
積極因素增多，國民經濟持續恢復向好
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國家統計局１８日發布的數據顯示，前三季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長５﹒２％。其中
，一季度同比增長４﹒５％，二季度同比增長６﹒３％，三季度同比增長４﹒９％。從環比看，
三季度國內生產總值增長１﹒３％。
為高質量共建「一帶一路」貢獻智慧力量
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「一帶一路」國際智庫合作委員會２０２３年理事會會議、全體大會１７日相繼在京舉行。
３００多名國際前政要、智庫機構代表與知名學者等，為高質量共建「一帶一路」建言獻策，貢
獻智慧力量。
《上海證券報》
習近平出席第三屆「一帶一路」高峰論壇開幕式
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國家主席習近平１８日在人民大會堂出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式並宣布中
國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，強調中方願同各方深化「一帶一路」合作夥伴關係
，推動共建「一帶一路」進入高質量發展的新階段。
前三季度ＧＤＰ同比增長５﹒２％
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前三季度經濟數據１８日發布。初步核算，前三季度國內生產總值（ＧＤＰ）９１﹒３萬億元人
民幣，同比增長５﹒２％。同日舉行的國務院新聞辦發布會還透露出就業形勢好轉、外貿好於預
期、民營經濟出現積極變化、企業預期改善等多個積極信號。
專家：經濟數據持續回暖，有望支撐Ａ股企穩回升
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國家統計局１８日發布數據顯示，三季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒９％，扣除基數
影響後，兩年平均同比增長增速４﹒４％，比二季度加快了１﹒１個百分點。從環比看，今年三
季度增長１﹒３％，比二季度加快０﹒８個百分點，增長持續恢復向好。
《證券時報》
習近平出席第三屆「一帶一路」高峰論壇開幕式
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國家主席習近平１８日在人民大會堂出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式並宣布中
國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，強調中方願同各方深化「一帶一路」合作夥伴關係
，推動共建「一帶一路」進入高質量發展的新階段，為實現世界各國的現代化作出不懈努力。
資金融通構成強支撐，「一帶一路」金融合作開新局
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今年是共建「一帶一路」倡議提出十周年。經過十年發展，共建「一帶一路」從夯基壘台、立柱
架梁到落地生根、持久發展，已成為開放包容、互利互惠、合作共贏的國際合作平台。
５﹒２％！前三季度ＧＤＰ增速超預期
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國家統計局昨日公布的數據顯示，前三季度國內生產總值（ＧＤＰ）為９１﹒３０萬億元人民幣
，同比增長５﹒２％。其中，三季度增長４﹒９％，這一表現好於多數機構的預期。（ｌｃ）
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