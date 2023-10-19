《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平出席第三屆「一帶一路」高峰論壇開幕式

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平１８日在人民大會堂出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式並宣布中

國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，強調中方願同各方深化「一帶一路」合作夥伴關係

，推動共建「一帶一路」進入高質量發展的新階段。



積極因素增多，國民經濟持續恢復向好

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局１８日發布的數據顯示，前三季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長５﹒２％。其中

，一季度同比增長４﹒５％，二季度同比增長６﹒３％，三季度同比增長４﹒９％。從環比看，

三季度國內生產總值增長１﹒３％。



為高質量共建「一帶一路」貢獻智慧力量

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「一帶一路」國際智庫合作委員會２０２３年理事會會議、全體大會１７日相繼在京舉行。

３００多名國際前政要、智庫機構代表與知名學者等，為高質量共建「一帶一路」建言獻策，貢

獻智慧力量。





《上海證券報》



習近平出席第三屆「一帶一路」高峰論壇開幕式

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平１８日在人民大會堂出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式並宣布中

國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，強調中方願同各方深化「一帶一路」合作夥伴關係

，推動共建「一帶一路」進入高質量發展的新階段。



前三季度ＧＤＰ同比增長５﹒２％

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

前三季度經濟數據１８日發布。初步核算，前三季度國內生產總值（ＧＤＰ）９１﹒３萬億元人

民幣，同比增長５﹒２％。同日舉行的國務院新聞辦發布會還透露出就業形勢好轉、外貿好於預

期、民營經濟出現積極變化、企業預期改善等多個積極信號。



專家：經濟數據持續回暖，有望支撐Ａ股企穩回升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局１８日發布數據顯示，三季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒９％，扣除基數

影響後，兩年平均同比增長增速４﹒４％，比二季度加快了１﹒１個百分點。從環比看，今年三

季度增長１﹒３％，比二季度加快０﹒８個百分點，增長持續恢復向好。





《證券時報》



習近平出席第三屆「一帶一路」高峰論壇開幕式

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平１８日在人民大會堂出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式並宣布中

國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，強調中方願同各方深化「一帶一路」合作夥伴關係

，推動共建「一帶一路」進入高質量發展的新階段，為實現世界各國的現代化作出不懈努力。



資金融通構成強支撐，「一帶一路」金融合作開新局

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年是共建「一帶一路」倡議提出十周年。經過十年發展，共建「一帶一路」從夯基壘台、立柱

架梁到落地生根、持久發展，已成為開放包容、互利互惠、合作共贏的國際合作平台。



５﹒２％！前三季度ＧＤＰ增速超預期

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局昨日公布的數據顯示，前三季度國內生產總值（ＧＤＰ）為９１﹒３０萬億元人民幣

，同比增長５﹒２％。其中，三季度增長４﹒９％，這一表現好於多數機構的預期。（ｌｃ）

