《神州經脈》全球避險情緒升溫，房地產問題持續發酵，加上外資對中國經濟數據和資本市

場出現不信任的情緒，拖累滬深股市持續向下，滬綜指今日（１９日）不但在３０００點遭遇考

驗，而且還逼近被股民稱為「國運線」的２０年平均線，觸發股民恐慌心理。金融股早段率先下

跌，盤中隨著外資流出逐漸加劇，股王茅台（滬：６００５１９）出現崩跌行情，午後跌勢擴大

，僅半導體板塊上升，全日近３８００隻個股飄綠，滬綜指愈踩愈深，全日收跌１﹒７４％，報

３００５﹒３９點，繼續刷新自去年１１月以來新低，打響三千保衛戰。深成指挫１﹒６５％，

創業板指跌１﹒２８％。

兩市成交８１２５億元（人民幣．下同），按日增加６％，外資連續五個交易日流出Ａ股，

今日通過陸股通淨流出１１７億元，為８月１１日以來的兩個月來最多，亦是今年第二高的淨流

出額。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅低開後反覆向下，收報７﹒３１５３，較上個

交易日４時３０分收盤價跌５４點子，創９月８日以來近六周新低，全日在７﹒３０９０至

７﹒３１７５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７９５，與上個交易日持平，上個

交易日報７﹒１７９５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布９月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。該局城市司高級統計師

沈贇解讀數據指，９月一線城市新建商品住宅銷售價格環比由下降０﹒２％轉為持平，同比漲幅

擴大０﹒１個百分點至０﹒７％；二手住宅環比連續４個月下降後首次轉漲，漲幅為０﹒２％，

同比降幅收窄０﹒２個百分點至１﹒４％；二三線城市商品住宅銷售價格環比均下降０﹒３％、

同比分別上漲０﹒２％及下降１﹒４％。《路透》根據數據測算，９月７０個大中城市新建商品

住宅價格指數同比續降０﹒１％，環比下降０﹒２％；而８月環比跌０﹒３％為１０個月最大。

９月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有１５個（上月為１７個）；持平１個（

上月１個）；下跌５４個（上月５２個）。



２﹒ 第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇結束，中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行記

者會介紹峰會主要成果，指今次峰會有來自１５１個國家和４１個國際組織的代表來華參與，註

冊總人數超過１萬人，峰會發出的最清晰信號是團結合作、開放共贏；形成的最重要共識是開啟

高質量共建「一帶一路」新階段；提出的最宏偉願景是攜手實現世界現代化；堅持的最鮮明特色

是行動導向高效務實。此外，「一帶一路」企業家大會達成了９７２億美元的商業合同，各方共

形成了４５８項成果，數量遠遠超過第二屆高峰論壇。



３﹒ 根據美國財政部數據，中國在８月減持美國國債１６４億美元，持有金額降至８０５４億

美元，續創十四年來最低，但仍然是持有美債第二多國家。前次持倉規模低點是２００９年５月

創下的８０１５億美元。另外，環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，９月人

民幣國際支付份額由８月的３﹒４７％升至３﹒７１％，再創新高；人民幣國際支付全球排名則

維持在第五位，和日圓的４﹒２％仍有一定差距。



４﹒ 第五屆中俄能源商務論壇舉行，中國國家主席習近平向論壇致賀信。習近平指中俄雙方能

源合作已形成全方位、寬領域、深層次、高水平的合作格局，未來中方願與俄方一道，高水平建

設能源合作夥伴關係，持續增強能源產業鏈供應鏈韌性，為促進全球能源市場長期健康穩定可持

續發展，推動構建全球清潔能源合作夥伴關係作出更大貢獻。



５﹒ 碧桂園（０２００７）今早發布聲明稱，公司關注到有謠言稱「創始人父女或已離境」，

該謠言被別有用心地發布在多個網絡平台，造成惡劣影響。公司創始人和集團董事會主席目前在

國內正常工作。而昨傍晚碧桂園在其微信公眾號刊出圖文，介紹中國農業發展集團有限公司黨委

書記、董事長曹江林一行１０月１７日到訪碧桂園總部考察交流，並與碧桂園控股集團創始人楊

國強進行親切交流。此外，碧桂園未能償還１５００萬美元（約１﹒１７億港元）票息，面臨違

約風險，據《路透》引述知情人士指，已有兩家碧桂園債權人團體尋求就潛在的債務重組方案進

行討論，其中一家主要團體接近任命Ｍｏｅｌｉｓ或ＰＪＴ為財務顧問。該團體由國際投資者和

基金經理投資者組成，持有碧桂園約２０億美元（約１５６億港元）境外債。



６﹒ 商務部部長王文濤昨在北京會見蘋果行政總裁庫克，雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿

關係等進行交流。庫克稱，蘋果公司支持美中兩國政府加強溝通對話，維護和發展穩定的雙邊經

貿關係，為雙方企業合作創造良好環境。在蘋果新機在華銷售遭遇逆風之際，庫克展開今年內第

二度訪華活動，三天走訪中國四城市，包括四川成都、雅安，浙江嘉善，以及北京。



７﹒ 國家新聞出版署日前下發關於實施網絡遊戲精品出版工程的通知，強調要加強網絡遊戲正

向引領，推動網絡遊戲弘揚真善美、傳播正能量，促進遊戲產業健康有序發展。其中，通知提出

，要聚焦遊戲本質，匡正算法規則，摒棄「氪金」、「氪肝」，以有愛有益有趣的玩法和故事，

愉悅身心、溫潤心靈、啟智增慧。跟進區塊鏈、人工智能、５Ｇ等方面最新技術，聚焦虛擬現實

、感知交互、遊戲引擎、動作捕捉、情景渲染等新一代信息技術前沿方向，推出一批在關鍵技術

研發方面具有原創性、引領性、突破性的遊戲作品。



８﹒ 各大電商平台積極部署雙１１購物節。據內媒報道，嗶哩嗶哩（Ｂ站）（０９６２６）今

年「雙１１」將將在電商業務上採取「大開環」戰略，即是將Ｂ站流量導向電商平台，打通阿里

巴巴、京東、拼多多等電商的商品庫。京東１１﹒１１啟動發布會今午正式舉行，京東零售

ＣＥＯ辛利軍表示，今年主題是「真便宜」，將在１０月２３日晚８點正式現貨開賣，參與商家

數量同比增長１﹒５倍，將帶來逾５億件新品。（ｓｌ）

