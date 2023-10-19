《鍾之日記》１０月１９日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



全球避險情緒升溫，房地產問題持續發酵，加上外資對中國經濟數據和資本市場出現不信任

的情緒，拖累滬深股市持續向下，滬綜指不但在３０００點遭遇考驗，而且還逼近被股民稱為「

國運線」的２０年平均線，觸發股民恐慌心理。

Ａ場金融股早段率先下跌，盤中隨著外資流出逐漸加劇，股王茅台（滬：６００５１９）出

現崩跌行情，午後跌勢擴大，僅半導體板塊上升，全日近３８００隻個股飄綠，滬綜指愈踩愈深

，全日收跌１﹒７４％，報３００５﹒３９點，繼續刷新自去年１１月以來新低，打響三千保衛

戰。深成指挫１﹒６５％，創業板指跌１﹒２８％。

兩市成交８１２５億元人民幣，按日增加６％，外資連續五個交易日流出Ａ股，今日通過陸

股通淨流出１１７億元人民幣，為８月１１日以來的兩個月來最多，亦是今年第二高的淨流出額

。

中國第三季ＧＤＰ數據增長４﹒９％，大勝預期的增長４﹒４％，令中國完成今年「５％左

右」的ＧＤＰ增長目標變得容易，標普亞太區首席經濟學家Ｌｏｕｉｓ Ｋｕｉｊｓ呼籲大家要

保持謹慎，「數據有一些問題」，他認為在ＰＰＩ顯著下降的情況下，中國可能高估了工業產業

以至於整體經濟的實際增長情況。另外，外資沽空機構Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ Ｃａｐｉｔａｌ

ＬＬＣ公開批評，中國限制海外取得數據，正將中國變成一個完全的投資資訊黑洞，把投資者趕

跑。



＊中資金融股急挫，恒指進一步跌＊



美股周三（１８日）全面下挫，Ａ股同樣顯著下跌，雙重夾擊下港股低開１９２點已為今日

高位，盤中更進一步下跌，恒指收報１７２９５，跌４３６點或跌２﹒５％，主板成交超過

８５８億元。

Ａ股表現不濟，中資金融股領跌，國壽（０２６２８）瀉６﹒７％，招行（０３９６８）跌

５﹒３％，中國平安（０２３１８）跌３﹒８％，郵儲行（０１６５８）跌３﹒３％，交行

（０３３２８）跌２﹒９％，建行（００９３９）跌２﹒２％，中行（０３９８８）跌２﹒１％

。



＊迎戰「雙１１」，各大平台出招＊



一年一度的「雙１１」網購平台促銷活動即將來臨，各大平台磨拳擦掌迎戰。京東

（０９６１８）率先宣布，今年「雙１１」主題為「真便宜」，由１０月２３日晚上８時起開賣

。京東零售ＣＥＯ辛利軍表示，今年參與的商家數量同比增長１﹒５倍，將帶來超５億件新品。

「雙１１」的始祖阿里巴巴（０９９８８）旗下淘寶直播則公告，「雙１１」購物節前夕，

淘寶直播將於１０月１２日至２３日派發１０億元人民幣紅包，以吸引消費者。

嗶哩嗶哩（Ｂ站） （０９６２６）今年「雙１１」將成「重磅玩家」。據報Ｂ站將在電商

業務上採取「大開環」戰略，即是將Ｂ站流量導向電商平台，打通阿里巴巴、京東、拼多多等電

商的商品庫。

不過，今日港股今日下沉，騰訊（００７００）挫２﹒９％，京東（０９６１８）失紅底且

創上市新低，收市急挫５﹒４％，Ｂ站同跌５﹒４％，阿里（０９９８８）跌２﹒８％。

小米（０１８１０）官方微博宣布，小米１４系列將於１０月首發，乘著華為新機銷情走俏

的氣勢，股價受刺激升３％。

內地經濟復甦依賴消費，９月社會消費品零售總額增５﹒５％，優於預期增４﹒９％，而國

家統計局今日公布三季度ＧＤＰ初步核算結果。以行業分類來看，房地產業繼續成為拖累經濟增

長的主力軍，在第三季度ＧＤＰ同比下降２﹒７％，增長力度最強當屬住宿及餐飲業，由於去年

內地大規模實施防疫封控政策，在低基數下，該行業第三季ＧＤＰ同比增長１２﹒７％，不過該

行業僅佔總體ＧＤＰ的約１﹒７％，貢獻有限。



＊碧桂園違約倒計時，股價跌４％＊



碧桂園（０２００７）境外債務全面違約在即，據外電引述知情人士指，碧桂園的債權人正

尋求與該公司及其顧問進行緊急談判。碧桂園股價跌４﹒１％，報０﹒７１元。

消息人士指，已有兩家債權人團體尋求就潛在的債務重組方案進行討論，其中一家主要團體

接近任命Ｍｏｅｌｉｓ或ＰＪＴ為財務顧問，該團體由國際投資者和基金經理投資者組成，持有

碧桂園約２０億美元（約１５６億港元）境外債。

碧桂園走上了恒大的老路，有分析指碧桂園的主要業務遍布全國三四線城市，若因債務問題

而出現爛尾樓，對社會民生的影響將比恒大還要大，不少人擔心楊氏家族想辦法離開中國，不過

碧桂園發聲明重申，目前創始人楊國強和集團董事會主席楊惠妍在國內正常工作。

另外，據報碧桂園正試圖出售包括澳洲悉尼Ｗｉｌｔｏｎ Ｇｒｅｅｎｓ項目在內的一系列

停滯不前的海外開發項目，用以償還債務。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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