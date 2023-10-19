《經濟通通訊社１９日專訊》中國第三季ＧＤＰ數據增長４﹒９％，大勝預期的增長
４﹒４％，令中國完成今年「５％左右」的ＧＤＰ增長目標變得容易，各大行陸續上調對中國今
年全年ＧＤＰ增速預測。良好的經濟增長數據讓外界擔心中國將減少經濟刺激措施，Ａ股連續兩
日見跌浪，金融股領跌，銀行板塊今早更是創下平均下跌１﹒７％的跌幅。
其中，中國銀行（滬：６０１９８８）挫２﹒２％，工商銀行（滬：６０１３９８）、郵儲
銀行（滬：６０１６５８）跌２％，建設銀行（滬：６０１９３９）走低１﹒９％，招商銀行
（滬：６０００３６）挫１﹒８％，交通銀行（滬：６０１３２８）跌１﹒７％，農業銀行
（滬：６０１２８８）跌１﹒６％。
保險股兩連跌，中國太保（滬：６０１６０１）插水２﹒８％，中國人壽
（滬：６０１６２８）挫２﹒１％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒９％，新華保險
（滬：６０１３３６）跌１﹒８％。
有關數據顯示的經濟復甦程度遠勝外界預測，尤其是當季環比增速高達１﹒３％，令外界出
現質疑聲音，標普亞太區首席經濟學家Ｌｏｕｉｓ Ｋｕｉｊｓ呼籲大家要保持謹慎，「數據有
一些問題」，他認為在ＰＰＩ顯著下降的情況下，中國可能高估了工業產業以至於整體經濟的實
際增長情況。（ｅｙ）
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