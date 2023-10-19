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AH股新聞

19/10/2023 11:17

《Ａ股焦點》茅台急挫４﹒６％傳季度業績降速，滬綜指受累跌１％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）股價今日開盤後跳水，目前跌
４﹒６％。茅台急跌，令釀酒板塊跌幅領先，拖累滬綜指目前跌逾１％。
　　貴州茅台表示，已關注到股價波動，目前生產經營正常。
　　市場昨晚出現貴州茅台季度業績降速傳聞。今年３月，茅台管理層曾表示，今年貴州茅台目
標營收增長為１５％左右，並希望在年度目標基礎上「有更好的業績」。去年貴州茅台實現營業
總收入１２７５﹒５４億元人民幣，同比增長１６﹒５３％；實現歸母淨利潤６２７﹒１６億元
人民幣，同比增長１９﹒５５％。（ｓｌ）

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