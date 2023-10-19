《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市發改委主任顧軍今日在上海市政府

新聞發布會上表示，截至目前，上海市累計建成並開通５Ｇ基站總數達到８﹒８萬個，５Ｇ基站

佔移動電話基站比重達到３７﹒２％、５Ｇ基站建設密度為每平方公里１３﹒８個，均位居全國

第一；上海已建國家重大科技基礎設施達到１１個，設施服務能力和創新能級國內領先；全國算

力網絡長三角樞紐節點啟動建設，算力水平位居全國前列。

