《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市發改委主任顧軍今日在上海市政府
新聞發布會上表示，截至目前，上海市累計建成並開通５Ｇ基站總數達到８﹒８萬個，５Ｇ基站
佔移動電話基站比重達到３７﹒２％、５Ｇ基站建設密度為每平方公里１３﹒８個，均位居全國
第一；上海已建國家重大科技基礎設施達到１１個，設施服務能力和創新能級國內領先；全國算
力網絡長三角樞紐節點啟動建設，算力水平位居全國前列。
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19/10/2023 09:01
《駐滬專電》上海累計建成並開通８﹒８萬個５Ｇ基站
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市發改委主任顧軍今日在上海市政府
新聞發布會上表示，截至目前，上海市累計建成並開通５Ｇ基站總數達到８﹒８萬個，５Ｇ基站
佔移動電話基站比重達到３７﹒２％、５Ｇ基站建設密度為每平方公里１３﹒８個，均位居全國
第一；上海已建國家重大科技基礎設施達到１１個，設施服務能力和創新能級國內領先；全國算
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