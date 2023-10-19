《經濟通通訊社１９日專訊》國家統計局公布９月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情

況。國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀數據指出，９月份，一線城市新建商品住宅銷售價格

環比持平、同比漲幅擴大，二手住宅環比轉漲、同比降幅收窄；二三線城市商品住宅銷售價格環

比下降、同比有漲有降。



＊一線新樓價格環比持平、二手樓環比轉漲＊



從環比看，９月一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降０﹒２％轉為持平，其中北

京和上海環比分別上漲０﹒４％和０﹒５％，廣州和深圳環比分別下降０﹒６％和０﹒５％。一

線城市二手住宅銷售價格環比連續４個月下降後首次轉漲，漲幅為０﹒２％，其中北京和上海環

比分別上漲０﹒７％和０﹒６％，廣州環比下降０﹒７％，深圳環比持平。

從同比看，９月一線城市新建商品住宅銷售價格同比漲０﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒１個

百分點，其中北京和上海同比分別漲２﹒９％和４﹒４％，廣州和深圳同比分別下降１﹒７％和

３﹒０％。一線城市二手住宅銷售價格同比降１﹒４％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點，其中

北京同比上漲１﹒１％，上海、廣州和深圳同比分別下降１﹒９％、３﹒８％和１﹒０％。



＊二三線城市商品住宅銷售價格環比下降＊



９月７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比下降城市有４５個，比上月增加１個，

較年內高點減少１０個；二手住宅銷售價格同比下降城市有６７個，比上月增加１個。

從環比看，９月二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１

個百分點；二手住宅環比下降０﹒５％，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比

下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點；二手住宅環比下降０﹒５％，降幅比上月擴大

０﹒１個百分點。

從同比看，９月份，二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲０﹒２％，漲幅比上月回落

０﹒１個百分點；二手住宅同比下降３﹒２％，降幅比上月擴大０﹒２個百分點。三線城市新建

商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降１﹒４％和３﹒５％，降幅均與上月相同。（ｒｙ）

